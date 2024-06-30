У Нігерії внаслідок вибухів бомб загинули щонайменше 18 людей

Щонайменше 18 людей загинули та ще 48 отримали поранення внаслідок вибухів бомб, що сталися в суботу вдень у штаті Борно на північному сході Нігерії, повідомляє CNN.

Повідомляється, що перший вибух прогримів на весільній церемонії близько 13:00 за Києвом у суботу, потім ще один у лікарні загального профілю Гвозди та третій на похороні.

Генеральний директор Державного агентства з надзвичайних ситуацій Борно (SEMA) д-р Баркіндо Мухаммад Саїду відвідав місце вибуху у місті Гвоза. За даними SEMA, серед загиблих є чоловіки, жінки та діти.