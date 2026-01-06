Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Костромській області РФ та нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області та повідомив про ураження пунктів управління безпілотних літальних апаратів противника у трьох районах, а також радіолокаційної станції 9С32.

"З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) мо рф у районі населеного пункту Нея (Костромська область, РФ). Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у вівторок.

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області рф", йдеться ще в одному повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше про це повідомлялось з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Також Генштаб повідомив про ураження пункті управління безпілотних літальних апаратів противника у районах: Покровськ, Донецька область, Україна; Валєтовка, Курська область, рф; Грайворон, Бєлгородська область, рф. У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено. Втрати уточнюються.