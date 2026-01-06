Інтерфакс-Україна
Події
17:07 06.01.2026

Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій

2 хв читати
Генштаб підтвердив ураження ракетно-артилерійського арсеналу у Костромській області та нафтобази в Липецькій
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження арсеналу ГРАУ у Костромській області РФ та нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області та повідомив про ураження пунктів управління безпілотних літальних апаратів противника у трьох районах, а також радіолокаційної станції 9С32.

"З метою зниження воєнного потенціалу противника підрозділи Сил оборони України уразили 100 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) мо рф у районі населеного пункту Нея (Костромська область, РФ). Ціль уражено. На території об’єкта зафіксовано пожежу", - йдеться у повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у вівторок.

"У межах заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 6 січня підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по нафтобазі "Гєркон Плюс" у районі населеного пункту Стрілецькі Хутори Липецької області рф", йдеться ще в одному повідомленні Генштабу у телеграм-каналі у вівторок.

Раніше про це повідомлялось з посиланням на джерела у Службі безпеки України.

Також Генштаб повідомив про ураження пункті управління безпілотних літальних апаратів противника у районах: Покровськ, Донецька область, Україна; Валєтовка, Курська область, рф; Грайворон, Бєлгородська область, рф. У всіх випадках зафіксовано влучання в цілі.

Також уражено радіолокаційну станцію 9С32 зенітного ракетного комплексу С-300В у районі Новоянісолі на тимчасово окупованій території Донецької області. Окрім цього, Сили оборони України завдали удару по району зосередження живої сили противника у районі Старосєлья Бєлгородської області РФ. Ціль уражено. Втрати уточнюються.

 

 

Теги: #арсенал_зброї #вибухи #генштаб #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:28 06.01.2026
СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

10:09 06.01.2026
Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

Очільники Генштабів ЗС "Коаліції охочих" обговорили гарантії безпеки для України

03:37 06.01.2026
Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

03:36 06.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 172 ворожі атаки - Генштаб

22:56 05.01.2026
Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

00:31 05.01.2026
На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

На Гуляйпільському напрямку знову найбільше ворожих атак - Генштаб

19:42 04.01.2026
Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

22:40 03.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

09:09 03.01.2026
У столиці Венесуели пролунали вибухи - ЗМІ

У столиці Венесуели пролунали вибухи - ЗМІ

11:28 26.12.2025
У Приморському краї РФ пролунали вибухи біля в/ч, відомої воєнними злочинами в Україні, - джерела

У Приморському краї РФ пролунали вибухи біля в/ч, відомої воєнними злочинами в Україні, - джерела

ВАЖЛИВЕ

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

ОСТАННЄ

Прикордонники не впустили до України італійця, який вихваляв Путіна

УІК: 113 тис. нових книжок поповнять фонди публічних бібліотек за результатами конкурсу Інституту у 2025р

ЦПД фіксує нову хвилю фейкових відео – імітація матеріалів авторитетних медіа з вигаданими цифрами та висновками

У Кривому Розі російська ракета вразила об'єкт інфраструктури – Вілкул

ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

Кошта про Коаліцію охочих в Парижі: ключова зустріч, щоб підтвердити підтримку Україні

Учасники бойових дій з 2026 р. можуть скористатись податковою знижкою на оренду житла

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА