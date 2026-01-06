Інтерфакс-Україна
Події
14:28 06.01.2026

СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

1 хв читати
СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ)", - розказав співрозмовник агентства у вівторок.

За його словами, на цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів, а місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

Джерело зауважило, що це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Джерело в українській спецслужбі також поінформувало, що дрони "Альфи" СБУ вразили і нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Співрозмовник уточнив, що внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. "Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку", - додав він.

"У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями", - резюмувало джерело в СБУ.

 

Теги: #арсенал_зброї #боєприпаси #сбу #спецоперація #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:37 06.01.2026
Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

Німеччина готується до можливих гібридних атак Росії на важливі об’єкти інфраструктури - ЗМІ

00:01 06.01.2026
Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

Дениса Килимника призначено керівником Антитерористичного центру при СБУ - указ

23:52 05.01.2026
Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

Зеленський призначив Олександра Поклада першим заступником Голови СБУ - укази

22:56 05.01.2026
Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

Гегсет заявив, що російська ППО, надана Венесуелі, не спрацювала під час операції США

18:35 05.01.2026
Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

Бобровська: Призначення т.в.о. голови СБУ указом президента в обхід парламенту розчаровує

16:22 05.01.2026
СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

СБУ: в Києві затримано 25-річну жінку, яка за завданням ворога підірвала авто військового в Оболонському районі

19:42 04.01.2026
Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

Росіяни почали встановлювати ПЗРК на борту "шахедів" – "Флеш"

23:09 02.01.2026
Росія планує затягувати війну щонайменше до весни, продовжуючи атаки на енергетику України - ЦПД

Росія планує затягувати війну щонайменше до весни, продовжуючи атаки на енергетику України - ЦПД

06:37 23.12.2025
У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

У Чехії 7 січня розглянуть продовження "снарядної ініціативи" для України - ЗМІ

01:57 20.12.2025
Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, Трамп пояснив причину

Гегсет оголосив про початок операції "Удар Яструба" в Сирії, Трамп пояснив причину

ВАЖЛИВЕ

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Зеленський та Макрон проведуть робочий обід з американською делегацією перед зустріччю "Коаліції охочих" у Парижі - Єлисейський палац

Зеленський призначив Хмару тво голови СБУ – указ

Хмара буде тво голови СБУ, повідомив радник Зеленського

Енергетична інфраструктура Харкова зазнал суттєвих пошкоджень через ворожу ракетну атаку

ОСТАННЄ

Суд визнав необґрунтованими активи родини екскерівника одного з обласних ТЦК на понад 3,8 млн грн

Міноборони реалізує 13 погоджених урядом експериментальні проєкти щодо закупівель, обліку, ППО і підтримки військових

У Миколаєві поліцейські затримали співмешканців за спробу продати власну новонароджену дитину

Электроснабжение Славутича пока очень ограничено, но энергетики работают над его стабилизацией -

Електропостачання Славутича поки дуже обмежене, але енергетики працюють над його стабілізацією – міський голова

Зеленський прибув до Єлисейського палацу

Зеленський прибув до Парижа - Никифоров

Грузія передала 9 промислових генераторів для Сумської області - МЗС

Україна очікує заявки на концесію 1-го та контейнерного терміналів у порту "Чорноморськ" до березня 2026р

Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА