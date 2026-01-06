СБУ вразила ракетно-артилерійський арсенал у Костромській області та нафтобазу в Липецькій - джерело

Далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в СБУ.

"У Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ)", - розказав співрозмовник агентства у вівторок.

За його словами, на цьому складі всю ніч лунали потужні вибухи внаслідок детонації боєприпасів, а місцева влада розпочала евакуацію населення з прилеглих населених пунктів.

Джерело зауважило, що це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Джерело в українській спецслужбі також поінформувало, що дрони "Альфи" СБУ вразили і нафтобазу "Геркон Плюс" у н.п. Стрєлєцкіє Хутора Липецької області.

Співрозмовник уточнив, що внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. "Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку та Липецьку", - додав він.

"У Новому році СБУ продовжує успішно працювати по військових та нафтових об’єктах рф, зменшуючи спроможність ворога забезпечувати свою армію боєприпасами та паливом. Усі російські тилові об’єкти, які працюють на війну проти України, є абсолютно законними цілями", - резюмувало джерело в СБУ.