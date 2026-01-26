СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (ДКІБ) нейтралізували з початку повномасштабного вторгнення РФ понад 14 тисяч масштабних кібератак та кіберінцидентів на ресурси центральних органів влади та критичної інфраструктури України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

"ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам РФ, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тисяч таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО, які Росія активно проводить як стосовно України, так і держав-партнерів", – зазначив керівник ДКІБ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України".

За його словами, у 2025 році кіберфахівці Служби відбили понад 3 тисячі ворожих кібератак на українські системи. Встановлено, що переважна більшість російських атак мали на меті або знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей.

У документальному фільмі "Кіберщит України" фахівці СБУ розкрили, як вдається протидіяти проникненню та блокуванню ворогом важливих військових та урядових мереж, відбивати DDoS-навали, фішингові кампанії, протистояти кібершпигунству та цифровому тероризму.

"Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати. Важливо знати, що ДКІБ СБУ робить усе, аби захистити інформаційний і цифровий простір нашої держави", – резюмував Карастельов.