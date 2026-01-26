Інтерфакс-Україна
17:30 26.01.2026

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

СБУ нейтралізувала понад 14 тисяч масштабних кібератак на Україну за час повномасштабного вторгнення

Фахівці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України (ДКІБ) нейтралізували з початку повномасштабного вторгнення РФ понад 14 тисяч масштабних кібератак та кіберінцидентів на ресурси центральних органів влади та критичної інфраструктури України, повідомляється на сайті СБУ в понеділок.

"ДКІБ протистоїть ворогу на декількох фронтах одночасно. По-перше, це протидія спеціалізованим підрозділам РФ, а також пов’язаним з ними хакерським угрупованням. Вони регулярно атакують Україну і за час повномасштабного вторгнення СБУ відбила понад 14 тисяч таких спроб. По-друге, ми активно протидіємо ворогу в інформаційному середовищі, де нейтралізуємо так звані ІПСО, які Росія активно проводить як стосовно України, так і держав-партнерів", – зазначив керівник ДКІБ Володимир Карастельов у документальному фільмі "Кіберщит України".

За його словами, у 2025 році кіберфахівці Служби відбили понад 3 тисячі ворожих кібератак на українські системи. Встановлено, що переважна більшість російських атак мали на меті або знищити цифрові сервіси, або дестабілізувати роботу стратегічно важливих підприємств енергетичної, транспортної та оборонної галузей.

У документальному фільмі "Кіберщит України" фахівці СБУ розкрили, як вдається протидіяти проникненню та блокуванню ворогом важливих військових та урядових мереж, відбивати DDoS-навали, фішингові кампанії, протистояти кібершпигунству та цифровому тероризму.

"Важливо, що ми не тільки захищаємося. СБУ та наші побратими із Сил оборони проводять системні проактивні операції у ворожому цифровому просторі. Україна дуже болюче б’є по противнику, але деталі про це ми наразі не можемо розголошувати. Важливо знати, що ДКІБ СБУ робить усе, аби захистити інформаційний і цифровий простір нашої держави", – резюмував Карастельов.

