Резонансний продаж "Енергоатомом" 2100 МВт е/е перед підвищенням прайскепів розгляне ТСК з корупції в енергетиці – Железняк

Народний депутат Ярослав Железняк анонсував розгляд резонансного продажу 14 січня НАЕК "Енергоатом" 2100 МВт електроенергії на аукціоні Української енергетичної біржі на ТСК щодо корупції в державних енергопідприємствах.

"У цей четвер, 29 січня о 10:00 проведемо засідання ТСК щодо корупції у державних енергетичних підприємствах на основі кейсу операції "Мідас" та скандалу 14 січня з продажем електроенергії перед підняттям прайскепів", – написав Железняк у Телеграм у понеділок.

Згідно з ним, на засідання ТСК запрошені, зокрема, голова та окремі члени національного енергорегулятора НКРЕКП, керівництво "Енергоатома", Міністерств економіки та енергетики, представники Міністерства юстиції, НАБУ.

Водночас голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус написав у своєму Facebook в понеділок, що "Д.Трейдінг", який брав участь в аукціоні, розірвав контракт з "Енергоатомом" і перерахував йому 164 млн грн добровільної компенсації за 5 днів його дії (поставка була на 21-31 січня – ЕР). За інформацією голови енергокомітету, ця сума відображає різницю аукціонної ціни та ціни е/е базового навантаження на ринку "на добу наперед" (РДН).

Як повідомлялося, 14 січня "Енергоатом" продав 2100 МВт з поставкою на 21-31 січня по ціні 7565,55 грн/МВт*год. Але НКРЕКП 16 січня підвищила з 18 січня прайскепи на спотових ринках на 82,5%. Після їхнього підвищення, вже на 21-22 січня середня ціна е/е на РДН склала 11484 грн, що на 52% або на 3918 грн, більше, аніж ціна аукціону 14 січня.

Зі свого боку Железняк запевнив, що всі інші трейдери поки вирішили проігнорувати лист від "Енергоатома" за суботу, 24 січня, який нардеп розмістив у своєму Телеграм. У листі за підписом директора "Енергоатом Трейдинга" Дениса Познякова викладена пропозиція добровільно розірвати, з огляду на суспільний резонанс, угоди купівлі-продажу е/е за результатами аукціону 14 січня. Железняк також звернув увагу на відсутність будь-якої реакції щодо аукціону з боку уряду, Мінекономіки, яке управляє підприємством, Міненерго та наглядової ради "Енергоатома".

"Ось про це на ТСК і будемо говорити. Ну і в заяві до НАБУ детально викладемо", – зазначив нардеп.

Водночас Герус у Facebook 23 січня зазначав, що в договорах "Енергоатома" є пункт 11.2, який передбачає право компанії зменшити обсяги постачання у разі диспетчерських обмежень (розвантажень) блоків АЕС, але вона не скористалася такою можливістю, хоча обмеження з боку "Укренерго" були.

"І на цьому тижні якраз сталася така ситуація: були диспетчерські обмеження одного із блоків АЕС на 800 МВт. Це абсолютно безспірні правові підстави зменшити обсяги поставок своїм покупцям. Тобто компанія мала право загальну величину 2100 МВт зменшити до 1300 МВт", – висловив думку Герус.

З іншого боку експерти на ринку, які побажали залишитися неназваними, звернули увагу, що підвищення прайскепів не означає автоматичного зростання ціни електроенергії, оскільки вона залежить від ринкових чинників. Вони звернули увагу, що після підвищення ціна також демонструвала спад: на 26 січня ціна на РДН становила 7 309 грн за МВт*год, що нижче середньої ціни продажу НАЕК 14 січня.

Згідно з даними "Оператора ринку", індекс ціни е/е базового навантаження на 21 січня становив 9,7 тис. грн/МВт*год, на 22 січня – 13,2тис. грн/МВт*год, на 23 січня – 12,5 тис. грн/МВт*год, на 24 січня – 10,7 тис. грн/МВт*год, на 25 січня – 9,6 грн/МВт*год, на 26 січня – 7,3 тис. грн/МВт*год, на 27 січня – 11,3 тис. грн/МВт*год.

Як повідомлялося, 24 січня трейдер енергоресурсами з групи ДТЕК "Д.Трейдінг" ініціював процедуру дострокового припинення договору з НАЕК "Енергоатом" за результатами аукціону з продажу е/е від 14 січня з поставкою 21-31 січня, який відбувся напередодні підвищення прайскепів.

У ньому зазначається, що компанія, як і понад 100 інших учасників, брала участь у відкритому аукціоні в повній відповідності до всіх законних процедур, але прийняла рішення про припинення договору з огляду на критичні оцінки з боку експертного середовища щодо зовнішніх обставин та умов, у яких проводився аукціон і які не залежали від компанії.

Напередодні цього голова енергокомітету Верховної Ради Андрій Герус заявив, що двосторонні договори купівлі-продажу е/е НАЕК "Енергоатом", укладені за результатами аукціону 14 січня, до підвищення граничних цін на спотових ринках, мають бути розірвані, аби мінімізувати втрати компанії, які зараз він оцінює приблизно в 2 млрд грн.

Герус вказав, що керівницво компанії не могло не знати про можливість підняття прайскепів, що відповідно вплине на зростання ціни е/е на ринку, оскільки це питання обговорювалося на Антикризовому енергетичному штабу ще 8 січня, а 15 січня уряд постановою №39 рекомендував НКРЕКП підняти прайскепи в середньому на 82,5% до 15 000 грн/МВт*год (із 5 600-6 900 грн/МВт*год).

Крім того, він звернув увагу, що на аукціоні 14 січня ТОП-15 компаній збільшили свої закупівлі на 101%, а інші 45 компаній зменшили свої закупівлі на 57%. При цьому деякі компанії збільшили обсяги закупівлі у 3-4 чи більше рази (зокрема, Таргет Енерджі, УПС Трейдінг, ЕСГ, Толк Україна, КЕСКо). Найбільше потужності – 380 МВт – придбав Д.Трейдінг, який збільшив свої закупівлі в порівнянні з середньодекадними майже удвічі. Всього покупцями електроенергії стали 60 компаній.

Водночас голова енергокомітету також акцентував на тому, що рішення про перегляд прайскепів було заплановане НКРЕКП на 20 січня, і проєкт постанови передбачав залишення їх на чинному рівні ще на півроку. При цьому позачергове засіданні НКРЕКП відбулося 16 січня увечері, хоча ще в цей день на сайті було розміщено проєкт, який не передбачав зміни прайскепів.

Це відбулося після того, як 16 січня під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді перший віцепем’єр-міністр енергетики України Денис Шмигаль заявив, що уряд очікує від національного енергорегулятора НКРЕКП "сьогодні-завтра" перегляду граничних цін на електроенергію на спотових ринках та вирівняння денних і нічних прайскепів для залучення імпорту е/е протягом доби.