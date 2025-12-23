Депутати просять прем'єра вжити невідкладних заходів щодо затвердження фінплану "Енергоатому" на 2025р

Народні депутати Сергій Нагорняк та Анатолій Костюх звернулися до прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко із проханням невідкладно винести на розгляд Кабінету Міністрів питання щодо затвердження фінансового плану АТ "НАЕК "Енергоатом" на 2025 рік.

"Незатвердження фінплану НАЕК "Енергоатом" на 2025 рік матиме прямий та вкрай негативний вплив на господарську, фінансову та безпекову діяльність компанії, особливо в умовах ОЗП з постійними атаками РФ на енергетичну інфраструктуру України", - йдеться у відповідному депутатському зверненні на ім'я прем'єр-міністерки, опублікованому на сторінці Нагорняка у Facebook у вівторок.

Зокрема, як стверджують нардепи, це призведе до значного зростання кредиторської заборгованості компанії, порушення умов договорів, застосування штрафних санкцій через неможливість оплати вже поставленого обладнання, затримки поставки критично важливого обладнання для планових ремонтів, а також неможливості своєчасного придбання обладнання та інструменту для виробничої діяльності.

"Необхідність цього депутатського звернення викликана критичною і потенційно небезпечною для національної енергетики ситуацією, що склалася навколо затвердження фінплану "Енергоатом" на 2025 рік", - пояснили автори звернення і наголосили, що уряд його досі не затвердив.

Як зазначають депутати, така ситуація склалася вперше, оскільки ще жодного разу за весь час діяльності "Енергоатому" фінансовий план на поточний рік не залишався незатвердженим до кінця календарного року.

За інформацією Нагорняка та Костюха, правління компанії 9 жовтня цього року схвалило доопрацьовані окремі фінансові показники НАЕК, лист очікувань власника та проєкт фінансового плану "Енергоатому" на 2025 рік, після чого 17 жовтня їх направили на розгляд і погодження наглядовій раді (НР).

Проте з 12 листопада уряд своїм розпорядження припинив повноваження НР "Енергоатому", що причинило перехід повноважень щодо затвердження фінплану, схвалення окремих фінпоказників та листа очікувань власника до компетенції Кабміну. Відповідно, 14 листопада "Енергоатом" направив зазначені документи уряду для розгляду та затвердження у встановленому порядку.

Як повідомлялося, прибуток "Енергоатому" до оподаткування за 9 місяців цього року становив 15 млрд 716,90 млн грн, а чистий прибуток – 12 млрд 839,29 млн грн, тоді як за 9 місяців минулого року компанія мала збиток – відповідно 5 млрд 503,44 млн грн та 4 млрд 593,46 млн грн.

Як зазначається у звіті компанії, який є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", дохід "Енергоатому" за 9 місяців цього року виріс на 33,4% – до 173 млрд 873,86 млн грн.

Наразі "Енергоатом" експлуатує дев'ять енергоблоків Південноукраїнської, Рівненської та Хмельницької АЕС загальною потужністю 7880 МВт, які розташовані на підконтрольній Україні території.

Запорізька АЕС з шістьома енергоблоками ВВЕР-1000 загальною потужністю 6000 МВт після її окупації 3-4 березня 2022 року не виробляє електроенергію з 11 вересня того самого року.