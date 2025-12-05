Інтерфакс-Україна
13:18 05.12.2025

На конкурс на 4 незалежних членів наглядової ради "Енергоатому" подалися 83 кандидати

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства підтверджує плани затвердити нову наглядову раду АТ "НАЕК "Енергоатом" до кінця цього року: на конкурс на посади 4 незалежних членів ради заявки подали 83 кандидати, повідомила заступник міністра Анна Артеменко, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

"Були очікування негативні, що після скандалу не прийдуть сильні кандидати – з експертизою і в ядерній енергетиці, і в корпуправлінні… Але, за попередньої оцінки, буде досить сильний шорт-лист з 20 сильних, відомих кандидатів, іноземців в тому числі, які будуть готові пройти конкурсний відбір", – сказала вона на Міжнародному форумі корпоративних директорів в Києві в п’ятницю, організованому Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ).

Артеменко уточнила, що термін подачі заявок на конкурс завершився 4 грудня.

"Ми якраз під ялинку, під Різдво будемо проводити номінаційні комітети з кандидатами", – додала заступниця глави Мінекономіки.

Вона наголосила, що на відміну від початкового рішення, конкурс проводиться за повною процедурою, і це стало можливо завдяки тому, що конкурс на двох незалежних членів розпочався ще у вересні, тож частина підготовчої роботи вже була здійснена професійним рекрутером.

Артеменко також зазначила, що рішення уряду щодо можливості самому провести оцінку діяльності наглядової ради було ad-hoc, реактивним – як відповідь на ситуацію в "Енергоатомі" після оголошення інформації НАБУ в справі "Мідас".

"Це рішення було реактивним, тимчасовим, ad-hoc, воно не буде застосовуватись на системній основі, і найближчим часом, скоріш за все, будуть внесені зміни в цій частині і можуть перейти в стандартний режим оцінювання, що передбачено чинними нормативним актами", – пояснила заступниця міністра.

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення операції "Мідас", яка тривала майже 1,5 року. В її рамках викрита схема масштабної корупції в енергетиці, зокрема з відмивання коштів НАЕК "Енергоатом". Директор НАБУ Семен Кривонос зазначив, що через "офіс" з відмивання коштів, організований корупціонерами, так чи інакше, пройшло приблизно $100 млн, кошти виводилися у великих обсягах за кордон.

Кабінет міністрів після появи цієї інформації достроково припинив повноваження членів наглядової ради "Енергоатому", яка була створена наприкінці 2024 року та з січня цього року працювала у скороченому складі – 4 з 7 членів, двоє з яких незалежні.

Мінекономіки 26 листопада оголосило конкурс на 4 посади незалежних членів наглядової ради "Енергоатому". "Подаватися можуть українські та іноземні фахівці з досвідом керівної роботи - в енергетиці та ядерній енергетиці, на ринках електроенергії, у фінансах, аудиті, управлінні ризиками, комплаєнсі та корпоративному управлінні, які відповідають вимогам незалежності й мають бездоганну ділову репутацію", - зазначив міністр економки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев у дописі, оприлюдненому в Facebook.

Соболев також повідомив про етапи конкурсу: "Далі – оцінка документів, співбесіди за участі рекрутингового агентства, перевірка доброчесності, формування короткого списку та фінальні інтерв’ю Номінаційним комітетом, який і визначить переможців за прозорою та відкритою процедурою, узгодженою спільно з нашими партнерами".

За словами міністра, конкурс є практичним результатом спільного плану з країнами G7 щодо перезапуску корпоративного управління в "Енергоатомі".

