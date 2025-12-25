Інтерфакс-Україна
Економіка
14:43 25.12.2025

Орендні ставки у столичних ТРЦ зросли до $22,4/кв.м у 2025 р. - UTG

Фото: УРТЦ

Фіксовані ставки оренди для магазинів торгової галереї площею 50-200 кв. м за рік зросли на 1,3% – до $22,4 у 2025 році з $22,1 у 2024, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі UTG.

"У наступному році можна прогнозувати незначне зростання оренди від 2 до 5% в залежності від регіону. Подальше зростання затрат на утримання ТРЦ (OPEX) та обов’язкові додаткові затрати для безперебійного енергозабезпечення, що безперечно, підвищить загальні затрати орендаря. Наразі існують більш вагомі фактори, які можуть впливати на подальше підвищення орендних платежів. Серед них: зростання попиту серед орендарів на відкриття магазинів для розвитку мереж, зниження пропозицій якісних площ та вихід нових операторів в Україну ", – прокоментувала директор компанії UTG Євгенія Локтіонова.

Вона уточнила, що серед факторів, які стимулюють зростання ставок перш за все – це стабільне збільшення попиту на якісні площі з боку рітейлерів.

Щодо окремих категорій, то згідно дослідженню UTG, станом на грудень 2025 року найвищі фіксовані орендні ставки були для кіосків (1-10 кв. м) – від $70 до $250 за кв. м/міс. (без ПДВ ТА ЕП), для галерей моди – до $32, універмаги моди - до $18, продуктові супермаркети, кафе, ресторани – до $15, супермаркет електроніки – $8, дитячий розважальний центр – $6, кінотеатр – до $6 кв. м в місяць.

В цілому ринок на кінець 2025 року демонструє обережно оптимістичні тренди. Зростає середньодобова відвідуваність, хоч ще не відновились показники довоєнних років. Наприклад, районний формат – 680 осіб на 1 000 кв. м GLA у 2025 проти 660 у 2024-му і 760 у 2021. Регіональний – відповідно 318 у 2025-му, 308 у 2024-му та 407 осіб на 1 000 кв. м GLA у 2021 році.

Станом на грудень 2025 року вільними у столичних ТРЦ було 12,8% площ порівняно з 13,1% у 2024-му і де-факто вакантними 21,4% наприкінці 2022 року. За оцінками UTG, тимчасове закриття ТРЦ "Гулівер" дало незначний короткий негативний ефект, вакантність де-факто була 13%.

У розрізі форматів, найбільша вакантність була у регіональних ТРЦ – 14,9%, в окружних –вільні були 13,9% площ, у спеціалізованих – 10,1%, у районних – 6,5%.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об’єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.

Теги: #utg #трц #оренда

