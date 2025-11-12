Більше мільйона переміщених українців змушені витрачати заощадження на оренду житла

Мільйони внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні продовжують стикатися з серйозною житловою нестабільністю, володіючи домівками, до яких не мають доступу через бойові дії. Багато хто змушений покладатися на ринок оренди та витрачати сімейні заощадження, йдеться в новому звіті МОМ .

За останніми даними, зібраними Міжнародною організацією з міграції (МОМ), понад половина з 3,7 мільйона ВПО (54%) проживають у орендованому житлі, порівняно лише з шістьма відсотками серед непереміщених українців.

Близько 2,5 мільйона людей володіють житлом, яке залишається переважно недоступним. Про понад половину (60%) таких домівок у місцях свого походження ВПО повідомляють як про пошкоджені.

Фінансовий тягар оренди продовжує сильно впливати на переміщені домогосподарства. Дві третини ВПО, які орендують житло (понад 1,3 мільйона осіб), покладаються на власні заощадження для покриття витрат, згідно з результатами опитування МОМ. Кожен четвертий переміщений українець, який витрачає 50% або більше свого доходу на оренду, вже вичерпав заощадження. Ситуацію погіршує те, що медіанний місячний дохід ВПО, які шукають орендоване житло, становить 16 000 грн, що значно нижче за близько 30 000 грн доходу орендарів з числа людей, які повернулися чи не були переміщені.

Поки війна в Україні триває, вирішення житлових потреб переміщених українців залишається критичним пріоритетом.

«МОМ прагне допомогти внутрішньо переміщеним особам та громадам, що їх приймають, будувати стабільне майбутнє. Це включає навчання нових навичок, сприяння в пошуку роботи та забезпеченні стабільного житла», — зазначив Роберт Тернер, Голова Представництва МОМ в Україні.

МОМ регулярно проводить опитування щодо ситуації людей, постраждалих від війни в Україні. Останній раунд проходив із липня по жовтень 2025 року шляхом телефонних інтерв’ю з понад 40 000 респондентів, відібраних випадковим чином по всій Україні, за винятком Криму та окупованих територій. Опитування включало додаткові інтерв’ю з ВПО, людьми, які повернулися, та непереміщеними особами.

