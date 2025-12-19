1 центр рекрутингу: все більше жінок долучається до Сухопутних військ

У 1-му центрі рекрутингу Сухопутних військ Збройних Сил України фіксують значне зростання кількості звернень від жінок. За останніми даними, кількість заявок від кандидаток вже майже зрівнялася з кількістю звернень від чоловіків. Про це в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив старший офіцер відділення взаємодії із ЗМІ 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

"Українкам притаманний глибокий патріотизм, тому не дивно, що багато з них прагнуть захистити свої родини та бути корисними країні. Напевно, козацький дух у нас передається не лише чоловікам, а й жінкам", — зазначив військовий.

Водночас у центрі рекрутингу наголошують, що на рішення українок впливають не лише патріотичні, а й прагматичні чинники. Служба в ЗСУ сьогодні розглядається як можливість для самореалізації, кар’єрного зростання та отримання конкурентного грошового забезпечення, яке часто перевищує рівень зарплат у цивільному секторі, особливо в невеликих населених пунктах.

"Для багатьох молодих дівчат армія — це соціальний ліфт. Оскільки Збройні Сили зараз є найбільшим роботодавцем в Україні, тут знайдеться місце і досвідченому професіоналу, і молодій фахівчині, у якої, можливо, ще мало практики, але горять очі та є безліч ідей", — наголосив Ілля Абель.

Також рекрутери відзначають стабільну популярність пілотного проєкту "Контракт 18–24" серед молоді, зокрема й серед жінок.

"Беззаперечні лідери — це безпілотні системи. Це технологічно, це сучасно, і це найбільше цікавить молодь", — повідомив офіцер 1 центру рекрутингу.

Він додав, що завдяки масштабуванню проєкту майже на всі підрозділи Сухопутних військ, рекрути тепер мають можливість обирати бригади та батальйони по всій Україні, залежно від географії проживання.

У 1-му центрі рекрутингу очікують на нову хвилю звернень після завершення різдвяно-новорічних свят, оскільки значна частина молоді планує провести цей час із родинами перед вступом до лав Сил оборони.