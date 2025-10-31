Інтерфакс-Україна
Події
12:41 31.10.2025

У Сухопутних військах очікують позбутися черг біля ТЦК з 1 листопада у зв’язку зі змінами в оформленні відстрочок

Запровадження змін в оформленні відстрочок від мобілізації, які почнуть діяти з 1 листопада, мають зменшити навантаження на працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки, наголосив начальник персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ Микола Качаненко.

"Завдяки оформленню відстрочок саме через застосунок Резерв+, через ЦНАПи, зменшиться кількість паперових заяв, які подають люди. Сподіваюсь, ми позбудемося нарешті черг біля наших ТЦК та СП, і цим зменшимо навантаження на наших працівників, які цей час, що використовувався на відпрацювання паперових документів, будуть витрачати на інші процеси: проведення засобів мобілізації, соціальної підтримки громадян, і інших питань, зокрема рекрутингу", - сказав він на брифінгу в Києві у пʼятницю.

Качаненко також наголосив на важливості виключення від завтра людського фактору, корупційних проявів у процесі оформлення відстрочки. Крім того, як додав він, зникне можливість безпідставного скасування відстрочки для громадянина.

"Це також усуне плутанину для громадян, які з усіх питань відразу йшли у ТЦК. Хочу наголосити: з завтрашнього дня вже йти в ТЦК з цього питання не потрібно, все буде працювати через застосунок Резерв+ та ЦНАПи", - підкреслив Качаненко.

Водночас начальник персоналу Командування Сухопутних військ ЗСУ розповів, у якої категорії громадян можуть з'явитися труднощі з оформленням відстрочок.

"Для громадян, які перебувають на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, зона відповідальності яких, це окупована територія, громадяни, які не стали на облік як внутрішньо переміщені особи, у них з’являться труднощі з оформленням відстрочок. Хочу закликати громадян, які перебувають на обліку в зазначених ТЦК, спочатку стати на облік як ВПО. Це полегшить не тільки роботу з надання відстрочок, а й облік загалом", - сказав він.

Качаненко також зауважив, що наявність права на відстрочку - це ще не сама відстрочка.

"Тому прошу всіх скористатися застосунком Резерв+, або прийти до ЦНАПу, щоб право на відстрочку перетворити вже у справжню відстрочку", - зазначили у Сухопутних військах.

Він також додав, що Сухопутні війська з цих питань працюють у тісній координації з Міноборони.

Як раніше повідомило Міноборони, з 1 листопада 2025 року в Україні починають діяти нові правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації.

Зміни до постанови Кабінету Міністрів України №560 передбачають автоматичне продовження відстрочок, цифрову форму як основний спосіб оформлення, а також перенесення подання паперових документів до Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Таким чином, з 1 листопада 2025 року ТЦК та СП більше не прийматимуть від громадян заяви про відстрочку.

Теги: #відстрочка #качаненко #сухопутні_війська

