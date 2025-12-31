Інтерфакс-Україна
Події
18:31 31.12.2025

Окупанти завдали дронового удару по Нововоронцовці Херсонської області, є загиблий



Чоловік загинув внаслідок удару російського дрона по селищу Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області у середу, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"31 грудня 2025 року близько 13:00 окупанти вдарили дроном по одній із вулиць у селищі Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок скидання вибухівки загинув 47-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Теги: #херсонська_область

