Окупанти завдали дронового удару по Нововоронцовці Херсонської області, є загиблий

Чоловік загинув внаслідок удару російського дрона по селищу Нововоронцовка Бериславського району Херсонської області у середу, повідомляється в телеграм-каналі Херсонської обласної прокуратури.

"31 грудня 2025 року близько 13:00 окупанти вдарили дроном по одній із вулиць у селищі Нововоронцовка Бериславського району. Внаслідок скидання вибухівки загинув 47-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що призвів до загибелі людини (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).