Нацполіція: директору будівельної компанії на Херсонщині повідомлено про підозру у привласненні 5 млн грн на укриття

Поліцейські Херсонщини повідомили про підозру директору будівельної компанії у привласненні понад 5 млн грн бюджетних коштів, виділених для проведення робіт на об’єктах цивільного захисту, повідомляє Нацполіція.

"Слідчі слідчого управління ГУНП в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили про підозру директору приватного товариства в заволодінні бюджетними коштами під час виконання робіт на об’єктах цивільного захисту в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі в понеділок.

Встановлено, що протягом 2024 року між замовником та підрядною організацією було укладено договір на виконання робіт із реконструкції захисної споруди з влаштуванням споруди подвійного призначення в одному з медичних закладів Херсона.

Загальна вартість договору, як зазначається в повідомленні, становила понад 101 млн грн.

"Перебуваючи на посаді директора товариства та будучи службовою особою, підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт завідомо неправдиві відомості щодо обсягів і вартості фактично виконаних робіт, а також зазначив роботи й матеріали, які фактично не виконувалися та не встановлювалися на об’єкті", - уточнюють в поліції.