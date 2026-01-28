Для діяльності Українського фонду культспадщини необхідний стартовий бюджет від EUR10 млн, наразі акумулювано EUR3,55 млн - Бережна

Фото: Мінкультури

Запуск діяльності Українського фонду культурної спадщини (Ukraine Cultural Heritage Fund, UCHF) потребує стартового бюджету у розмірі 10–15 млн євро, наразі акумулювано EUR3,55 млн, повідомила віце-прем’єр-міністерка з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

"Для запуску діяльності Українського фонду культурної спадщини необхідний стартовий бюджет у розмірі 10–15 млн євро. Наразі Фонд уже акумулював 3,55 млн євро. Зокрема, про свої внески оголосили: Королівство Данія – 10 млн данських крон, Королівство Нідерланди – 1 млн євро, Сполучене Королівство – 200 тис. фунтів стерлінгів, Республіка Польща та Королівство Іспанія – по 0,5 млн євро, Естонська Республіка – 20 тис. євро. У перший рік роботи Фонд планує залучити до 50 млн євро", - йдеться в повідомленні міністерства за результатами участі Бережної в офіційному відкритті Зустрічі високого рівня з питань культурної спадщини та архітектури України в Парижі.

Віцепрем’єрка наголосила, що російська агресія завдає системної та цілеспрямованої шкоди культурній спадщині України, яка є невід’ємною частиною європейського культурного простору.

"Для повноцінного відновлення понад 1 600 пошкоджених об’єктів культурної спадщини у 18 областях України необхідно до 4 млрд євро протягом наступних 10 років", - додала вона і закликала міжнародних партнерів до подальшої підтримки та активного залучення до діяльності Фонду.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Мінкультури з партнерами на Конференції з відновлення 2025 у Римі (Італія) презентували нові міжнародні інструменти для підтримки української культури: Альянс культурної стійкості, Фонд спадщини України та Team Europe Ukraine.

На початку листопада в Копенгагені (Данія) відбулася друга міжнародна конференція "Співпраця заради стійкості", на якій презентувати механізм функціонування Українського фонду культурної спадщини. По результатам Конференції Данія, Нідерланди, Польща та Велика Британія заявили, що інвестують EUR3 млн у новостворений Український фонд культурної спадщини. У грудні Бережна повідомила, що Український фонд культурної спадщини зібрав уже понад EUR4 млн міжнародної підтримки.