Інтерфакс-Україна
Культура
15:25 28.01.2026

Киян запрошують на два дні безкоштовного мистецтва

1 хв читати
Киян запрошують на два дні безкоштовного мистецтва
Фото: Facebook Victoria Museum

Приватний Victoria Museum у Києві оголосив про вільний вхід для відвідувачів 29 і 30 січня, повідомляється на сторінці музею у Facebook.

Згідно з повідомленням, рішення відкрити музей безкоштовно у четвер та п’ятницю є особистим вибором власниці в умовах напруженої ситуації в місті. У музеї зазначають, що простір залишається забезпеченим світлом і теплом та пропонує відвідувачам можливість побути серед мистецтва й відчути спокій.

У дописі наголошується, що вільний вхід є жестом підтримки та відкритості й не передбачає попередньої реєстрації.

Водночас у суботу та неділю, 31 січня і 1 лютого, музей працюватиме у звичному режимі — за квитками.

Victoria Museum — приватний музей історичного костюма та стилю у Києві, заснований колекціонеркою Вікторією Лисенко у 2017 році. Заклад спеціалізується на колекції міської європейської моди XIX — початку XX століття та налічує понад 1 200 автентичних експонатів, серед яких одяг, взуття, аксесуари й предмети побуту. Музей розміщений у будівлі кінця XIX століття на провулку Бутишів, проводить тематичні виставки, екскурсії та освітні програми, а також був номінований на звання "Кращий музей Європи".

Теги: #мистецтво #відвідування #victoria_museum #безкоштовне

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:45 30.12.2025
Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні з вересня 2026р. - Свириденко

Учні 1–11 класів отримуватимуть безкоштовне харчування по всій країні з вересня 2026р. - Свириденко

18:42 05.12.2025
У столиці відкрилась виставка Петра Бойка "Мій дім- мій хаос"

У столиці відкрилась виставка Петра Бойка "Мій дім- мій хаос"

08:55 18.10.2025
У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

У Києві відкрили виставку до 100-річчя Зарецького

14:21 28.08.2025
У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

У PinchukArtCentre відкривається шість виставок

19:18 07.08.2025
Bouquet Kyiv Stage 2025: хто з іноземців приїде до Києва

Bouquet Kyiv Stage 2025: хто з іноземців приїде до Києва

11:45 01.08.2025
АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

19:07 28.05.2025
Віталій Кличко вручив мистецьку премію "Київ" переможцям в 8 номінаціях

Віталій Кличко вручив мистецьку премію "Київ" переможцям в 8 номінаціях

10:37 23.03.2025
За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

За 8 років УКФ підтримав 2951 культурно-мистецький проєкт на понад 2,2 млрд грн

19:44 22.03.2025
Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

Зеленський відвідав командні пункти ОТУ "Харків" і 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія"

02:43 15.12.2024
Повернуто 11 картин, вкрадених під час евакуації з Києва після початку війни

Повернуто 11 картин, вкрадених під час евакуації з Києва після початку війни

ВАЖЛИВЕ

Держкіно заборонило показ в Україні 7 фільмів у 2025 році

ОСТАННЄ

У Києві відзначили провідних митців міста

Для діяльності Українського фонду культспадщини необхідний стартовий бюджет від EUR10 млн, наразі акумулювано EUR3,55 млн - Бережна

У Данії готують масштабний перформанс про Україну

Фільм "2000 метрів до Андріївки" режисера Чернова потрапив до шортлиста премії BAFTA 2026

У Великій Британії виявили занедбаний особняк, більший за Букінгемський палац

У Києві на конференції "Пам’ять як стійкість" обговорили збереження єврейської документальної спадщини

Емма Стоун встановила рекорд за кількістю номінацій на "Оскар"

У Національній філармонії 29 січня відбудеться концерт до Дня пам’яті Героїв Крут

У Малієвецькому музеї під час ремонту виявили артефакт початку XIX століття

Меланія Трамп презентувала документальний фільм про життя у Білому домі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА