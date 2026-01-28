Киян запрошують на два дні безкоштовного мистецтва

Фото: Facebook Victoria Museum

Приватний Victoria Museum у Києві оголосив про вільний вхід для відвідувачів 29 і 30 січня, повідомляється на сторінці музею у Facebook .

Згідно з повідомленням, рішення відкрити музей безкоштовно у четвер та п’ятницю є особистим вибором власниці в умовах напруженої ситуації в місті. У музеї зазначають, що простір залишається забезпеченим світлом і теплом та пропонує відвідувачам можливість побути серед мистецтва й відчути спокій.

У дописі наголошується, що вільний вхід є жестом підтримки та відкритості й не передбачає попередньої реєстрації.

Водночас у суботу та неділю, 31 січня і 1 лютого, музей працюватиме у звичному режимі — за квитками.

Victoria Museum — приватний музей історичного костюма та стилю у Києві, заснований колекціонеркою Вікторією Лисенко у 2017 році. Заклад спеціалізується на колекції міської європейської моди XIX — початку XX століття та налічує понад 1 200 автентичних експонатів, серед яких одяг, взуття, аксесуари й предмети побуту. Музей розміщений у будівлі кінця XIX століття на провулку Бутишів, проводить тематичні виставки, екскурсії та освітні програми, а також був номінований на звання "Кращий музей Європи".