АРМА ініціює передачу 149 арештованих картин Медведчука до Національного музею

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) ініціює передачу 149 арештованих творів мистецтва, що належали родині екснардепа Віктора Медведчука, до Національного художнього музею України.

"Йдеться про картини, ікони та інші витвори, які визнано культурною цінністю за результатами експертної оцінки, проведеної у 2024 році фахівцями Музею за ініціативи Національного агентства. Серед авторів - класики закарпатської школи: Йосип Бокшай, Гаврило Глюк, Адальберт Ерделі", - повідомляє пресслужба.

Як зазначається, ця передача стала можливою завдяки змінам до закону "Про АРМА", які набули чинності 30 липня 2025 року. Відтепер Агентство може передавати активи, що мають культурну цінність, до державних музеїв, бібліотек, заповідників та архівів без конкурсної процедури - за рішенням Кабінету міністрів України.

АРМА вже звернулося до Уряду з відповідною ініціативою.

Всього за рішенням слідчого судді Печерського райсуду міста Києва було арештовано 285 картин. Агентство ініціювало експертизу активів, аби встановити їхню мистецьку та історичну цінність. 149 творів визнано частиною національної спадщини.