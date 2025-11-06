Інтерфакс-Україна
Події
09:20 06.11.2025

АРМА передало в управління маєток "Ведмежа діброва" на Закарпатті

1 хв читати

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передало в управління спортивно-житлово-оздоровчий комплекс "Ведмежа діброва" на Закарпатті, якій належав Віктору Медведчуку.

Як повідомляє пресслужба АРМА, після проведення торгів у системі Prozorro та необхідних перевірок кандидата, з ТОВ "АВГМ-ГРУП" укладено договір строком на 5 років. Незалежно від наявності доходу, компанія-управитель щомісяця сплачуватиме фіксовану суму гарантійного платежу – 258 825 гривень. У разі, якщо дохід від управління перевищуватиме розмір гарантійного платежу, до бюджету перераховуватиметься 72,5% прибутку від управління. АРМА здійснюватиме постійний моніторинг виконання умов договору управління, щоб забезпечити ефективне використання арештованого майна та його роботу в інтересах держави.

Комплекс "Ведмежа діброва", який належав держзраднику Віктору Медведчуку, розташований у урочищі Паражин Жденієвської ОТГ Мукачівського району Закарпатської області. "Ведмежа діброва" наразі є арештованим майном, яке передано в управління АРМА ухвалами Печерського районного суду міста Києва. Актив складається з п’яти земельних ділянок та семи обʼєктів нерухомого майна, зокрема, спортивно-житлового оздоровчого комплексу, житлового будинку, господарського блоку та рухомого майна.

За результатами незалежної оцінки, проведеної ТОВ "Незалежна експертна оцінка "Експерт" станом на 31 грудня 2024 року, вартість комплексу становить понад 493,5 млн грн.

Згідно даним YouControl, ТОВ "АВГМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 43376932) зареєстровано у 2019 році, розмір статутного капіталу  25 тис грн, кінцевий бенефіціар Михайло Остриков.

Теги: #арма #медведчук #маєток

