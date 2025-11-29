Інтерфакс-Україна
Події
12:20 29.11.2025

Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

1 хв читати
Кабмін затвердив порядок формування Ради громадського контролю при АРМА

Кабінет міністрів затвердив порядок формування Ради громадського контролю при Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА)

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Також затверджено положення про Раду громадського контролю при Національному агентстві.

Крім того, уряд затвердив порядок та строки розроблення, затвердження, внесення змін до орієнтовного плану АРМА з управління активом.

Теги: #кабмін #арма

