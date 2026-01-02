Уряд цьогоріч започаткує державну підтримку страхування агропродукції

У державному бюджеті на 2026 рік вперше передбачено 60 млн грн на підтримку агрострахування, для чого 31 грудня Кабінет Міністрів ухвалив відповідні зміни до порядку надання держпідтримки, повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

"Документ визначає правила страхування агропродукції, зокрема на прифронтових територіях, і запроваджує обов’язкову реєстрацію в Державному аграрному реєстрі та перевірки на санкційні обмеження", - йдеться в повідомленні.

Крім того передбачено перевірку агровиробників на відсутність у санкційних і терористичних списках та заборону будь-яких зв’язків із резидентами РФ, РБ та інших ризикових юрисдикцій.

Постанова передбачає компенсацію частини сплачених страхових премій, зокрема до 60% вартості страхових премій для агровиробників, які працюють у прифронтових громадах, і до 45% - для інших агровиробників.

Щоб застрахувати агропродукцію, сільгоспвиробник має звернутися до страхових компаній, які отримали за погодженням з Національним банком України право здійснювати таке страхування. Наразі це АТ "Страхова компанія "ІНГО" і ПАТ "Страхова компанія "Універсальна". У Мінекономіки висловили сподівання, що перелік СК збільшуватиметься.

Договори страхування агропродукції укладатимуться відповідно до переліку стандартизованих страхових продуктів, які, зокрема, передбачають захист для площі посівів озимих зернових культур на період перезимівлі, для озимих зернових культур на весь період вирощування, для майбутнього врожаю зернових культур на весняно-літній період вирощування.

"Зважаючи на критичну важливість аграрного сектору, особливо для прифронтових регіонів і територій, які постраждали від посухи, уряд вперше запускає програму державної підтримки агрострахування. У новому році це буде один із ключових інструментів реагування на виклики кліматичних змін і зменшення ризиків для агровиробників", – наголосив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.