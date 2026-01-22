Інтерфакс-Україна
Економіка
18:03 22.01.2026

Брак електроенергії загрожує молочній галузі - асоціація

Ціни на молоко-сировину в Україні знизилися по всіх ґатунках через надлишок молочної продукції, скорочення експорту попри зростання собівартості виробництва на молочно-товарних фермах (МТФ) та енергетичну кризу, яка порушує роботу ферм і молокопереробних заводів, повідомила Асоціація виробників молока (АВМ).

У галузевій асоціації зазначили, що середня закупівельна ціна молока "екстра"-ґатунку станом на 20 січня становила 14,50 грн/кг (без ПДВ), що на 80 коп. менше відносно попереднього місяця, вищого ґатунку – 14,30 грн/кг (без ПДВ, -90 коп.), першого ґатунку – 13,90 грн/кг (без ПДВ, -90 коп.). Середньозважена ціна трьох ґатунків становила 14,35 грн/кг (без ПДВ, -85 коп.).

Аналітик АВМ Георгій Кухіашвілі акцентував увагу на тому, що у другій половині січня відбулося чергове зниження цін на молоко-сировину по всім ґатункам. Також дешевіє молоко від населення. Порівняно з січнем 2025-го середня ціна на молоко знизилась на 20%.

За його інформацією, поява у другій половині 2025 року на світовому ринку надлишкової пропозиції молочних продуктів призвела до обвалу експортних цін на біржові товари, у тому числі на вершкове масло та сухе молоко, що в свою чергу вплинуло на скорочення експорту та зниження цін на молоко-сировину.

"Українські молокопереробні підприємства нарощували випуск вершкового масла, згущеного молока та сухого молока, яке проблематично збувати. Виробництво молока та вершкового масла залишається низькоприбутковим. Ситуація представляє серйозний виклик для молочної галузі, оскільки поточні закупівельні ціни не відповідають зростанню собівартості виробництва на МТФ", – наголосив експерт.

В АВМ підкреслили, що серйозний виклик для молочної галузі представляє брак електроенергії спричинений систематичними обстрілами об’єктів енергетичної інфраструктури України.

"Через багатогодинні блекаути виникли перебої з відвантаженням молока-сировини з МТФ на молокопереробні підприємства. Заводи повідомляють, що не можуть приймати молоко та пускати його на переробку, коли відключена електроенергія. Якщо ситуація з енергозабезпеченням не покращиться найближчим часом, виробники молока мають розробити антикризові заходи на випадок, якщо переробники не зможуть приймати молоко протягом одної-двох діб", – зауважили у галузевому об`єднанні.

АВМ порекомендувала МТФ переглянути інвестиційні плани на 2026 рік, оскільки стрімке нарощення виробництва молока-сировини в умовах енергетичної кризи не на часі, а суттєве відновлення попиту на молочні продукти на внутрішньому ринку в короткостроковій перспективі малоймовірно.

"В Україні зростає собівартість виробництва молока-сировини через додаткові витрати на дизельні генератори та самостійну генерацію електроенергії. Сильні морози призвели до зниження продуктивності корів, падіння надоїв та логістичних колапсів", – констатували в асоціації.

АВМ закликала владу скасувати акциз на дизельне пальне для генераторів для потреб виробників аграрної продукції та сприяти в реалізації проектів альтернативної енергетики (сонячні електростанції або біогазові установки).

Крім того, покращити збут молочних продуктів вітчизняного виробництва всередині країни, на думку АВМ, може підтримка урядом ПЗУ 6068-д про протидію нечесним торговельним практикам мереж і впровадження захисних заходів від суттєво зростаючого імпорту молочних продуктів. Закупати продовольство для гуманітарних наборів та інших державних цілей асоціація пропонує винятково у вітчизняних виробників.

Теги: #електроенергiя #ціни #сировина #молоко

