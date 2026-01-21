Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

Фото: https://www.facebook.com

Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але їй все ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у $100 млн", – сказав він під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Соболев нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей з газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.

"Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", – зазначив він.

Міністр додав, що у поставках газу Україні окрім Норвегії допомагають також міжнародні фінансові установи (МФО).

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що минулого року компанія закупила 6 млрд куб. м, сотні млн кубометрів було доставлено з США. За його словами, у компанії нема наразі прямих контрактів з LNG продавцями, але вона знаходиться в тісних переговорах з ними, а зараз працюємо з польським холдингом Orlen, який продає зріджений американський газ за невідкладними запитами.

Соболев додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримки працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та обладнання із закачування газу до сховищ та його доставки до кінцевих споживачів.