Інтерфакс-Україна
Економіка
19:14 21.01.2026

Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн

2 хв читати
Україна потребує імпорту 4 млрд куб. м газу для проходження зими, дефіцит фінансування близько $100 млн
Фото: https://www.facebook.com

Україна змогла напередодні зими накопичити 13,2 млрд куб. м природного газу, але їй все ще потрібно імпортувати понад 4 млрд куб. м газу, щоб пережити зиму, повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

"Більша частина фінансування для цього забезпечена. Існує дефіцит фінансування приблизно у $100 млн", – сказав він під час енергетичної сесії в Українському домі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Соболев нагадав, що Росія навесні 2025 року знищила половину потужностей з газовидобутку, але їх було відновлено приблизно на 110% лише за шість місяців.

"Восени Росія знищила ще 40%. Проте, це вже відновлено за допомогою наших партнерів та багатьох чудових компаній зі США та Європи, які допомагають у відновленні", – зазначив він.

Міністр додав, що у поставках газу Україні окрім Норвегії допомагають також міжнародні фінансові установи (МФО).

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький повідомив, що минулого року компанія закупила 6 млрд куб. м, сотні млн кубометрів було доставлено з США. За його словами, у компанії нема наразі прямих контрактів з LNG продавцями, але вона знаходиться в тісних переговорах з ними, а зараз працюємо з польським холдингом Orlen, який продає зріджений американський газ за невідкладними запитами.

Соболев додав, що Україна також потребує допомоги в постачанні обладнання для підтримки працездатності газової системи в умовах обстрілів: компресорів, турбін та обладнання із закачування газу до сховищ та його доставки до кінцевих споживачів.

 

Теги: #імпорт #потреби #газ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 20.01.2026
Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

19:35 19.01.2026
Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

Україна у 2025р. збільшила імпорт вантажних авто на 5,5%

15:42 17.01.2026
Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

Зеленський повідомив про ухвалені рішення для збільшення імпорту електроенергії

08:40 17.01.2026
Відбір газу з ПСГ у січні становить 40 млн. куб. м на добу і є невеликим – ексміністерка енергетики

Відбір газу з ПСГ у січні становить 40 млн. куб. м на добу і є невеликим – ексміністерка енергетики

19:26 16.01.2026
Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

Феросплавні заводи у 2025р наростили експорт майже на чверть, імпорт впав більш ніж наполовину

19:21 16.01.2026
Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

Ціни на газ в Європі оновили максимум з червня, зросли за тиждень максимально більше ніж за два роки

19:15 16.01.2026
Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

Україна у 2025р скоротила експорт сталевих напівфабрикатів більш ніж на чверть та значно наростила їх імпорт

11:28 16.01.2026
Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

Україна в 2026р. потребує 2,2-2,7 ГВт генерації для покриття споживання регіонами – Шмигаль

15:29 15.01.2026
Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

16:23 12.01.2026
В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

В Україні прогнозується збільшення відбору газу з ПСГ цього тижня

ВАЖЛИВЕ

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на EUR200 млн

Dragon Capital у 2025р інвестував в Україну майже $100 млн, в 2026р планує подальше зростання – Фіала

НКРЕКП встановила максимальну граничну ціну на РДН та ВДР з 18 січня по 31 березня на рівні 15 тис. грн/мвт*год протягом всієї доби, на балансуючому ринку – 16 тис. грн/мвт*год

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України у 2025 р. на рівні 2,2%

Уряд очікує від НКРЕКП коригування денних прайс-кепів на е/е з нічними – Шмигаль

ОСТАННЄ

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I оголосив 1-ше закриття на EUR200 млн

Ощадбанк і GROSSDORF кредитуватимуть закупівлю аграріями добрив під весняну посівну кампанію-2026

Україна у 2025 р. збільшила імпорт електрогенераторів у 2,3 раза, акумуляторів – на 55%

Кабмін розподілив 2,56 млрд грн на закупівлю обладнання мобільної розподіленої генерації - Свириденко

ОККО за 2025 рік встановила ще 10 модулів для заправки LPG і зробила його доступним на 90% своїх АЗК

Світові ціни на вершкове масло завдають збитків українським виробникам - аналітики

ТРЦ Blockbuster Mall за 2025 р. збільшив виторг на 25%

Основним ринком збуту українських органічних продуктів залишається Європа, яка купує 93% товарів - Висоцький

ПриватБанк з 2026р обнулив абонплату за обслуговування рахунку активних ФОПів

ЄБРР з початку повномасштабної війни інвестував EUR9,2 млрд у 25 проєктів в Україні – Патроне

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА