ПриватБанк з 2026р обнулив абонплату за обслуговування рахунку активних ФОПів

Державний ПриватБанк з 1 січня 2026 року запровадив нову тарифну модель обслуговування фізичних осіб-підприємців (ФОП), яка передбачає нульову щомісячну плату за обслуговування рахунку для активних клієнтів за виконання визначених умов, повідомив банк.

"Ми свідомо відмовляємося від підходу, коли підприємець щомісяця платить просто за факт існування рахунку. Активність бізнесу – це цінність, за яку банк готовий інвестувати в клієнта", – зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

Згідно з повідомленням, за умови здійснення розрахунків бізнес-карткою на суму від 15 тис. грн на місяць вартість обслуговування рахунку становитиме 0 грн.

Банк також повідомив про скасування комісії за внесення готівкової виручки через термінали самообслуговування та зниження тарифів на платежі в інші банки й валютні операції.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Кількість бізнес-клієнтів на початок жовтня 2025 року становила 930 тис. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 грудня 2025 року досягли 866,9 млрд грн.