Інтерфакс-Україна
Економіка
13:12 31.12.2025

ПриватБанк виставив на аукціон право оренди стадіону "Дніпро-Арена" та тренувальної бази

ПриватБанк виставив на аукціон в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" право оренди комплексу спортивної інфраструктури, який включає стадіон "Дніпро-Арена" та футбольну учбово-тренувальну базу з критим полем.

Згідно з інформацією в системі, стартова орендна плата становить 2 млн 698,7 тис. грн на місяць (з ПДВ), кінцевий строк подання пропозицій – до 27 січня 2026 року, а сам аукціон заплановано на 28 січня 2026 року.

Також зазначається, що право оренди пропонується строком на 1 рік з автопролонгацією, мінімальний крок підвищення ціни визначено на рівні 1%, гарантійний внесок – 1 млн 619,2 тис. грн.

Як зазначає банк, передача майна в оренду проводиться у рамках затвердженої наглядовою радою Стратегії та оперативного плану управління проблемними активами, а отримані кошти від оренди будуть спрямовані на збільшення фінансового результату банку і, відповідно, обсягу сплачених податків та дивідендів до державного бюджету.

"Дніпро-Арена" - футбольний стадіон у Дніпрі європейського класу, реконструйований та відкритий у 2008 році, кількість місць – 31 003. Футбольна арена має поле розміром 105×68 м, роздягальні, зали для розминки, тренажерну залу, тренерські кімнати, приміщення для представників ЗМІ, суддів, VIP-ложу на 296 місць, ресторан на 550 місць, автостоянки для спортсменів, персоналу та глядачів. Футбольне поле має систему підігріву, автоматичного поливу та оснащено штучним освітленням для проведення матчів у вечірній час.

Учбово-тренувальна база знаходиться в лісо-парковій зоні ж/м Придніпровськ м. Дніпро. Побудована у 1971 році, у 2010 проведена реконструкція. До складу тренувальної бази входять три штучних та чотири трав’яних поля, крите футбольне поле із штучним покриттям і трибунами на 506 місць, котеджне містечко для проживання футболістів і два офісно-житлових корпуси, включаючи медико-відновлювальний центр, конференц-залу, кімнати для наради тренерського складу, басейн, тренажерний зал, сауну та душові.

Як повідомлялося, аукціон із продажу стадіону "Дніпро-Арена" та колишньої тренувальної бази футбольного клубу "Дніпро", запланований на 30 жовтня 2025 року, не відбувся через відсутність заявок. Початкова вартість лоту становила 150 млн грн, гарантійний внесок – 5% стартової ціни (7,5 млн грн), прийом пропозицій тривав із 30 вересня до 29 жовтня 2025 року.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи ПриватБанку, за даними Нацбанку, на 1 листопада 2025 року досягли 842,3 млрд грн.

Теги: #спортивна_інфраструктура #приватбанк

