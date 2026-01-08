Інтерфакс-Україна
Спорт
15:29 08.01.2026

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

2 хв читати
В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту
Фото: Мінспорту

В Україні від початку повномасштабної війни постраждало 808 об’єктів спортивної інфраструктури і 147 об’єктів молодіжної інфраструктури, а відновлено близько 66 об’єкт спортивної інфраструктури та 10 об’єктів молодіжної інфраструктури, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"За інформацією обласних військових адміністрацій від початку повномасштабного вторгнення російської федерації станом на 08.01.2026 в Україні постраждало 808 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких: 264 спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту комунальної та державної форми власності, 492 об’єкти спортивної інфраструктури (споруд) закладів освіти. З них 321 об’єкт зруйновано повністю або знищено частково, 419 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у відповіді Мінспорту на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що протягом 2025 року постраждало 77 об’єктів спортивної інфраструктури.

У відомстві зауважили, що більшість зазначених спортивних споруд та об’єктів знаходяться під окупацією та на лінії зіткнення.

Мінспорту розповіло, що об’єкти спортивної інфраструктури, які зазнали руйнувань, знаходяться у 18 областях, зокрема: Херсонська область (196 об’єктів), Харківська (178), Луганська (106), Донецька (81), Сумська (70), Запорізька (44), Київська (39, з них 21 об’єкт у Києві), Дніпропетровська (30), Миколаївська (23), Чернігівська (15), Одеська (9), Житомирська (6), Черкаська (3), Львівська (3), Вінницька (2), Хмельницька (2 об’єкти) і Івано-Франківська область (1).

Крім цього, з початку вторгнення постраждало 147 об’єктів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри та молодіжні простори), з яких 40 об’єктів зруйновано повністю, 27 пошкоджено.

"Відновлення спортивних споруд та об’єктів молодіжної інфраструктури у регіонах відбувається переважно за рахунок коштів місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством. Наразі відновлено близько 66 об’єкт спортивної інфраструктури та 10 об’єктів молодіжної інфраструктури, які поновили свою діяльність", - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, у 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури.

Теги: #війна #спортивна_інфраструктура #атаки_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 08.01.2026
Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

Підгрупи робочої групи до кінця січня підготують пропозиції щодо виборів в особливий період та повоєнний час

19:27 07.01.2026
Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

19:16 07.01.2026
Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

Українці подали майже 90 тис. заяв до Міжнародного реєстру збитків RD4U – Шуляк

17:38 07.01.2026
Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

16:51 07.01.2026
ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

ЄБРР надає "ОТП Лізинг" кредит у нацвалюті до EUR20 млн на підтримку ММСП

15:57 07.01.2026
Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

15:30 07.01.2026
Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

Зеленський щодо готовності РФ на припинення вогню: Росія "крутить носом", але деякі наші партнери можуть ніс відкрутити, якщо захочуть

06:48 07.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1040 військовослужбовців - Генштаб

22:33 06.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

19:01 06.01.2026
В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

В грудні СБС знищили стільки росіян, скільки РФ призвала за місяць – Сирський

ВАЖЛИВЕ

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

Збірна України обіграла збірну Ісландії з рахунком 2:0 і вийшла у плейоф відбору ЧС-2026

Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство РФ та Білорусі

Збірна команда України прийме участь у Strong Spirit’s Games 2025 у Мадриді

ОСТАННЄ

Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Перші спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартують в Україні з січня

Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

Кабмін врегулював мінімальну кількість посад тренерів-викладачів залежно від місця розташування ДЮСШ

Зеленський позбавив низку спортсменів виплати державних стипендій

Бідний погодив повернення спортуніверситетів у сферу відання Мінспорту

Кабмін затвердив соціальну програму розвитку фізкультури і спорту до 2030р.

Бідний обговорив з українськими молодими спортсменами за кордоном питання контрактів і відбору в збірні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА