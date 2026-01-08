В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

Фото: Мінспорту

В Україні від початку повномасштабної війни постраждало 808 об’єктів спортивної інфраструктури і 147 об’єктів молодіжної інфраструктури, а відновлено близько 66 об’єкт спортивної інфраструктури та 10 об’єктів молодіжної інфраструктури, повідомляє Міністерство молоді і спорту.

"За інформацією обласних військових адміністрацій від початку повномасштабного вторгнення російської федерації станом на 08.01.2026 в Україні постраждало 808 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких: 264 спортивні споруди закладів фізичної культури і спорту комунальної та державної форми власності, 492 об’єкти спортивної інфраструктури (споруд) закладів освіти. З них 321 об’єкт зруйновано повністю або знищено частково, 419 мають суттєві або часткові пошкодження", - йдеться у відповіді Мінспорту на запит "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що протягом 2025 року постраждало 77 об’єктів спортивної інфраструктури.

У відомстві зауважили, що більшість зазначених спортивних споруд та об’єктів знаходяться під окупацією та на лінії зіткнення.

Мінспорту розповіло, що об’єкти спортивної інфраструктури, які зазнали руйнувань, знаходяться у 18 областях, зокрема: Херсонська область (196 об’єктів), Харківська (178), Луганська (106), Донецька (81), Сумська (70), Запорізька (44), Київська (39, з них 21 об’єкт у Києві), Дніпропетровська (30), Миколаївська (23), Чернігівська (15), Одеська (9), Житомирська (6), Черкаська (3), Львівська (3), Вінницька (2), Хмельницька (2 об’єкти) і Івано-Франківська область (1).

Крім цього, з початку вторгнення постраждало 147 об’єктів молодіжної інфраструктури (молодіжні центри та молодіжні простори), з яких 40 об’єктів зруйновано повністю, 27 пошкоджено.

"Відновлення спортивних споруд та об’єктів молодіжної інфраструктури у регіонах відбувається переважно за рахунок коштів місцевих бюджетів, приватних інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством. Наразі відновлено близько 66 об’єкт спортивної інфраструктури та 10 об’єктів молодіжної інфраструктури, які поновили свою діяльність", - йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, у 2025 році внаслідок російської агресії в Україні зруйновано та пошкоджено 307 пам’яток культурної спадщини та 261 об’єкт культурної інфраструктури. Загалом від початку повномасштабного вторгнення зазнали руйнувань 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури.