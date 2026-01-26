Інтерфакс-Україна
Спорт
10:43 26.01.2026

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що в Україні є велика кількість кваліфікованих тренерів, які мають достатньо гідні умови для роботи. 

"Зарплата тренерів не є однорідною. Тренери працюють як в складі національної збірної команди, де зарплата є достатньо гідною, а також працюють в дитячо-юнацьких спортивних школах, де ситуація гірша, бо це комунальні установи, і зарплата визначається місцевими бюджетами. Крім того, тренери працюють і в приватних або в громадських спортивних клубах. Ми живемо в такий час, коли пріоритети в країни інші, але у нас є велика кількість кваліфікованих тренерів, які мають достатньо гідні умови для роботи. Особливо, якщо ми говоримо про склад національних збірних команд, де існують певні призові винагороди за спортивні досягнення", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, що наразі відбувається із заробітними платами тренерів в Україні.

Він додав, що більш-менш можна говорити, що сьогодні сфера дає достатньо можливостей для розвитку як спортсменам, так і тренерам.

На уточнююче питання, чи немає такого, що фінансовий мотив змушує тренерів переїжджати за кордон, міністр відповів заперечно.

"Я вам більше скажу, що в олімпійському спорту ніде немає великих грошей. Є значна різниця між олімпійським спортом і професійним, там, де ми говоримо про мільйонні контракти в тих країнах, де це розвинуто, де є ринок спортивних послуг, спортивного маркетингу і медіа. Україна сьогодні дає достатньо гідні умови для тренерів високого рівня. Не можна сказати, що саме фінансові умови можуть змусити когось піти працювати за кордоном", - додав він.

Бідний констатував, що в ігрових видах спорту іноді тренерів запрошують працювати з командами в інших країнах, але, так само як в Україні сьогодні працює кілька тренерів зі світовим ім’ям.

Теги: #бідний_матвій #тренери #зарплати

