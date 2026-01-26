Інтерфакс-Україна
Спорт
10:20 26.01.2026

Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

1 хв читати
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що сферу спорту важко використати для ухилення від військової мобілізації.

"Ні, тут вкрай складно таке зробити. Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи спостерігає він маніпуляції з ухиленням від мобілізації в сфері спорту.

Він зазначив, що по-перше, туди неможливо потрапити, якщо в тебе якісь є проблеми з військовим обліком, а по-друге, в склад національної збірної не можна потрапити з вулиці, туди треба пройти відбір на всеукраїнських або міжнародних змаганнях і випадкових людей там просто бути не може.

"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", - констатував міністр.

Теги: #спорт #мобілізація #бідний_матвій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 26.01.2026
Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

09:50 26.01.2026
Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

09:25 26.01.2026
Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

09:44 23.01.2026
В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

В Україні заброньовано понад 5,7 тис. священнослужителів - Держетнополітики

12:25 20.01.2026
Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

Прокуратура відреагувала на заяви мера Дрогобича про "тиск через мобілізацію"

16:48 17.01.2026
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету РФ, Федерації комп'ютерного спорту Росії та трьох фізичних осіб

11:48 16.01.2026
Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

Свириденко: Міністр оборони Федоров взяв у роботу ситуацію з ТЦК

13:25 14.01.2026
Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Рада продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації

10:36 12.01.2026
Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

Зеленський пропонує Раді продовжити строк загальної мобілізації

16:43 07.01.2026
У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

У міністра спорту Бідного 15 радників на громадських засадах

ВАЖЛИВЕ

Зарплата тренерів не є однорідною, але сфера дає достатньо можливостей для розвитку, - Бідний

Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

Сушкевич про успіхи України на Дефлімпіаді: Ми забезпечили системність в спорті людей з інвалідністю

Сушкевич: точно знаю, що ми гідно виступимо на Паралімпіаді-2026 в Італії

ОСТАННЄ

Україна закликала Міжнародну федерацію пейнтболу відсторонити російських спортсменів від змагань

Польща приєдналася до заяви щодо недопущення збірної Білорусі до фіналів ЧЄ-2026 з футзалу

Україна закликає МОК та IBSF відсторонити російських спортсменів від участі у змаганнях

В Україні з 2022р. постраждало 955 об’єктів спортивної і молодіжної інфраструктури, близько 76 відновлено - Мінспорту

Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

Ф’юрі оголосив про повернення у великий бокс

Стартував прийом заявок на виплату 1,5 тис. грн на ветеранський спорт у І кв. 2026р.

Перші спортивні студентські ліги "Пліч-о-пліч" стартують в Україні з січня

Усик очолив оновлений рейтинг боксерів за версією The Ring

Кабмін врегулював мінімальну кількість посад тренерів-викладачів залежно від місця розташування ДЮСШ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА