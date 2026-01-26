Бідний: Спорт - це не найпростіший спосіб ухилитися від мобілізації

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що сферу спорту важко використати для ухилення від військової мобілізації.

"Ні, тут вкрай складно таке зробити. Наші національні збірні команди складають найбільшу кількість тих, хто сьогодні в сфері спорту заброньований", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи спостерігає він маніпуляції з ухиленням від мобілізації в сфері спорту.

Він зазначив, що по-перше, туди неможливо потрапити, якщо в тебе якісь є проблеми з військовим обліком, а по-друге, в склад національної збірної не можна потрапити з вулиці, туди треба пройти відбір на всеукраїнських або міжнародних змаганнях і випадкових людей там просто бути не може.

"Дуже багато треба докласти зусиль: перемогти на обласних змаганнях, виграти чемпіонат України, або хоча б в трійку зайти. Я думаю, що це не найпростіший спосіб ухилитися", - констатував міністр.