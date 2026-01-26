Бідний про Олімпіаду-2026: Будемо щасливі побачити наших спортсменів на п'єдесталах, але не хочу давати прогнозів

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що Україна буде рада будь-яким перемогам українських спортсменів на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія).

"Сьогодні в нас 30 ліцензій. На всіх останніх зимових Олімпійських іграх ми здобували максимум по одній медалі, тому, думаю, що можемо відстежувати тенденцію і екстраполювати на сьогоднішні умови. Відверто кажучи, контекст не дозволяє нам говорити про якийсь стрімкий розвиток. Ми будемо щасливі, якщо ми побачимо наших спортсменів на п’єдесталах, але я не хочу давати якихось прогнозів. Олімпіада - це такі змагання, де атлету може неочікувано відкритись друге дихання, і він зможе перевершити сам себе. Не хочу наврочити, та ми будемо раді будь-яким перемогам наших спортсменів", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, які його реалістичні очікування від українських спортсменів на Олімпіаді-2026.

На запитання, чи буде в Італії діяти Український дім, як це було у Парижі-2024, міністр звернув увагу, що в Італії буде шість локацій, де розподілені всі спортивні змагання, і було вирішено, що немає сенсу робити якусь одну локацію, бо вона все одно не зможе привернути настільки багато уваги.

"Ми домовилися, що цього разу сконцентруємося вже на підготовці до Лос-Анджелесу-2028", - дода він.

Крім того, на запитання, чи є необхідність у збільшенні призових за олімпійські нагороди, чи запроваджувати ще якісь додаткові мотиваційні заходи, він зазначив, що призові не змінюються, але вони зафіксовані в доларах, тому точно це не час їх переглядати в сторону збільшення.

"Крім того, вони є одними із найкращих, наскільки я знаю, взагалі у світі. Насправді, з мотивацією наших атлетів завжди все гаразд. Нам необхідно сфокусуватися в іншу сторону - забезпечувати кращі умови для підготовки спортсменів. І це те, що ми сьогодні робимо в рамках розвитку спортивної науки, нових методик тренування і відновлення, запуск наукового парку "Olympic Lab", де ми проводимо нові типи досліджень, обмінюємося досвідом з міжнародною спортивно-науковою спільнотою. Сюди ми спрямовуємо наші зусилля", - заявив міністр.

Серед іншого, Бідний зазначив, що в Мілан-Кортіна не буде прапорів Росії, Білорусі, так само, як було на Олімпіаді в Парижі.

"Вся символіка, що може нагадувати про ці країни, в частині національних символів, просто заборона. Щодо участі під нейтральним прапором, сьогодні в нас немає інформації, скільки атлетів відібралося. Але я думаю, що це буде суттєво менше, ніж зазвичай їхнє представництво на Олімпійських іграх. Нагадаю, що у Токіо їх команда налічувала більше ніж 300 спортсменів, а вже в Парижі їх було всього лише 17 людей. Зараз, можливо, буде трохи більше, тому що вони адаптувалися, зрозуміли, як ми відстежуємо їх активність і звертаємось до міжнародних організацій з тим, що вони не відповідають критеріям нейтральності", - розповів він.

Що стосується, того, чи отримають українські спортсмени якісь рекомендації з приводу можливого пересікання на змаганнях з цими так званими нейтральними атлетами, він зазначив, що якихось особливих рекомендацій немає.

"Перш за все - поводити себе гідно. Розуміти, що на них дивиться сьогодні весь світ. Я переконаний, що кожен наш спортсмен усвідомлює свою відповідальність, тому що можливість поїхати на ці змагання, підготуватися до них, він здобув лише завдяки героїчному опору українських Сил оборони, українського народу. І кожен спортсмен знає, що він є представником нашої героїчної країни. Зрозуміло, що нікому і в голову не прийде тиснути руку і проявляти якісь знаки пошани", - заявив міністр.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Український дім Volia Space на Олімпійський іграх 2024 року в Парижі (Франція) відвідало понад 15 тис. гостей.