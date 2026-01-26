Інтерфакс-Україна
Спорт
09:25 26.01.2026

Бідний: Якщо ми не будемо їздити на міжнародні змагання в той час, як росіяни розповідають там про "рускій мір", це не принесе нам користі

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що українським спортсменам треба бути присутніми на міжнародних змаганнях, навіть за участі там російських і білоруських спортсменів, щоб бути помітними і просувати свій наратив.

"Якщо ми не будемо їздити на міжнародні спортивні змагання, а будемо самотні й горді сидіти вдома, в той час, як росіяни під власними прапорами будуть розповідати про "рускій мір" на цих міжнародних стартах, це не принесе нам користі. Україна - країна великих спортивних традицій, а наші спортсмени є найкращими амбасадорами України у світі. Давайте подивимося на виступи наших видатних спортсменів, таких, як Олександр Коваль, Олександр Усик, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Оля Харлан, які на пресконференціях розповідають, що сьогодні відбувається в Україні. Тому, для того, щоб бути помітними, нам треба бути присутніми, нам треба виступати і перемагати", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, чи є сьогодні випадки, коли українським спортсменам варто відмовлятися від участі у змаганнях через присутність там атлетів з РФ і РБ.

Він зауважив, що Україна має бути обережною, щоб в цьому контексті не підігравати російській пропаганді, і сьогодні над цим йде дуже ретельна робота.

Зокрема, міністр нагадав, що створена спеціальна робоча група, яка розглядає всі нюанси проведення змагань, регламентні норми, для того, щоб українські спортсмени не стали жертвами провокацій, і щоб якесь недопрацювання ворог не зміг використати з власною метою.

На уточнююче запитання, чи були випадки, коли робоча група рекомендувала не приймати участь у змаганнях через присутність на них атлетів з країн-агресорок, Бідний заявив, що кілька таких звернень було.

"Наскільки мені відомо, я не є її учасником, було прийнято рішення, що немає такої нагальної потреби зараз брати участь в цих змаганнях. Тобто, це не відбіркові, не якісь важливі змагання, а ризики все ж таки є", - додав він, відзначивши, що спортсмени нормально ставляться до таких рекомендацій, так як це не означає, що вони не зможуть брати участь в подальшому.

Крім того, на запитання, чому все частішають випадки, коли російський і білоруських атлетів у різних форматах повертають до міжнародних змагань, міністр заявив, що не сказав би, що сьогодні є якась аномальна активність, але зараз є розуміння, що події міжнародного порядку денного можуть сприйматися ними як вікно можливості.

"Так це сприймають і деякі міжнародні спортивні федерації, які вже давно очікують на можливість послабити свої санкції і таким чином отримати ті чи інші переваги, спонсорські контракти і членські внески. Тому ця боротьба тривала всі чотири роки, і зараз вийшла в ще більш публічну площину, особливо після ганебного рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо відновлення в правах Паралімпійського комітету Росії; після рішення Міжнародної федерації дзюдо, почесним президентом якої багато років був Путін, про повернення росіян і білорусів під власними прапорами", - зазначив Бідний. 

Міністр наголосив, що Мінспорту просуває це в міжнародну площину, працює з міжнародними медіа, показуємо, що відбувається в Україні, коли відносно мирні міста замерзають після російського енергетичного тероризму.

"Ми будемо боротися до тих пір, поки не настане справедливий мир, і наші спортсмени не зможуть тренуватися і відновлюватися в нормальних сучасних умовах", - заявив він.

Теги: #бідний_матвій #міжнародні #змагання

