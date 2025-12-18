Інтерфакс-Україна
Спорт
13:32 18.12.2025

Рада закликала Міжнародний паралімпійський комітет заборонити участь представників РФ та Білорусі у спортивних змаганнях

1 хв читати
Верховна Рада України закликала Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) та глав держав, парламентів і урядів демократичних держав світу заборонити представникам Російської Федерації та Республіки Білорусь брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

Відповідну постанову №14204 підтримали 266 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Верховна Рада, зокрема, закликала Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення Генеральної асамблеї МПК від 27 вересня 2025 року, яке повернуло спортсменам Росії та Білорусі право брати участь у змаганнях під егідою МПК, під своїми державними прапорами, з використанням національного гімну та державної символіки.

Народні депутати також запропонували МПК відновити повну заборону участі спортсменів РФ та Білорусі у всіх міжнародних змаганнях, включно з Паралімпійськими іграми, та захистити принципи гуманізму, справедливості, дотримання прав людини й неприпустимості війни як засобу міждержавних відносин, на яких ґрунтується міжнародний паралімпійський рух.

Верховна Рада звернулася до глав держав, парламентів і урядів демократичних країн світу з проханням ухвалити рішення про обмеження в’їзду на територію їхніх країн спортсменів і спортивних делегацій Росії та Білорусі. Парламентарі у зверненні підкреслили, що обмеження має діяти до повного припинення збройної агресії РФ та відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону, включаючи її територіальні води.

Теги: #спортсмени #рада #змагання #білорусь #рф

