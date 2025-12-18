Легкоатлетичний манеж у Черкасах постраждав від російського обстрілу - міністр спорту

Легкоатлетичний манеж у Черкасах постраждав від російського обстрілу, за попередньою інформацією поранених немає, повідомив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

"Цієї ночі росіяни знову атакували спортивну інфраструктуру в Україні. Тепер під ударом росіян опинився легкоатлетичний манеж у Черкасах. Тут готували спортсменів до міжнародних змагань, а удар був спрямований на місце, де зазвичай займаються діти. На щастя, дітей та тренерів швидко евакуювала команда комплексу. Попередньо, поранених немає", - написав він у мережі Facebook.

За словами Бідного, напад напередодні всеукраїнського легкоатлетичного турніру ще раз показав, що "для агресора не існує правил".

"Цікаво, чи буде реакція на цей обстріл з боку Міжнародного олімпійського комітету чи міжнародних спортивних федерацій? Ось вам і "спорт поза політикою", - додав міністр.

Як повідомлялося, 12 грудня міністр спорту повідомив про атаку РФ на спортивниу залу комплексної дитячо-юнацької спортивної школи "Барса" у Шостці (Сумська обл.).