17:29 07.01.2026
Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині
У ніч на середу РФ атакувала підрозділ "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого загорілося обладнання, але люди не постраждали.
"Вночі ворог атакував один із підрозділів "ДТЕК" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загорілося енергообладнання. Найважливіше: ніхто з колег не постраждав", – йдеться в повідомленні енергохолдингу в Телеграм-каналі.
Зазначається, що ДСНС швидко ліквідували пожежу, а енергетики одразу розпочали відновлення.