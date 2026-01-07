Інтерфакс-Україна
Події
17:29 07.01.2026

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

У ніч на середу РФ атакувала підрозділ "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого загорілося обладнання, але люди не постраждали.

"Вночі ворог атакував один із підрозділів "ДТЕК" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загорілося енергообладнання. Найважливіше: ніхто з колег не постраждав", – йдеться в повідомленні енергохолдингу в Телеграм-каналі.

Зазначається, що ДСНС швидко ліквідували пожежу, а енергетики одразу розпочали відновлення.

18:02 07.01.2026
Росія здійснила удар по портах "Чорноморськ " та "Південний " в Одеській області - АМПУ

17:06 07.01.2026
Три людини постраждали від атаки на Кривий Ріг, є проблеми з водо- та теплопостачанням – Вілкул

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

13:29 07.01.2026
Чергова дронова атака РФ залишила без світла багато споживачів на Дніпропетровщині – "Укренерго"

19:06 06.01.2026
Окупанти завдали ракетного удару по Криворіжжю, на Синельниківщині дроном поранено двох людей – ОВА

12:18 31.12.2025
ДТЕК на минулому тижні відновив електропостачання рекордній кількості абонентів у столиці й чотирьох областях

10:11 31.12.2025
РФ вчергове вдарила по енергооб’єктах "ДТЕК" в Одеській області

10:29 28.12.2025
Енергетики ДТЕК повернули світло 748 тис. киян після масованої ворожої атаки

11:38 27.12.2025
В Київській області запроваджено екстрені відключення світла - ОВА

10:33 27.12.2025
Екстрені відключення запроваджені по всій столиці – ДТЕК

