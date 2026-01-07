Військові РФ вчергове атакувати енергетиків "ДТЕК" на Дніпропетровщині

У ніч на середу РФ атакувала підрозділ "ДТЕК" у Дніпропетровській області, внаслідок чого загорілося обладнання, але люди не постраждали.

"Вночі ворог атакував один із підрозділів "ДТЕК" на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загорілося енергообладнання. Найважливіше: ніхто з колег не постраждав", – йдеться в повідомленні енергохолдингу в Телеграм-каналі.

Зазначається, що ДСНС швидко ліквідували пожежу, а енергетики одразу розпочали відновлення.