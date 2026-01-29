Відбувся перший у 2026 році обмін тілами загиблих – керівник Центру вивчення окупації

Фото: https://ternopilcity.gov.ua

У четвер, 29 січня, відбувся обмін тілами загиблих у форматі 38 на 1000 між Україною та РФ, повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Пройшов перший цього року обмін: ми повернули 1000 тіл загиблих Героїв, передали 38 тіл росіян", - написав Андрющенко в телеграм-каналі.

Попередній обмін між Росією та Україною відбувся 20 листопада 2025 року.