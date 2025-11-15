Умєров: Узгоджено активізацію переговорів про звільнення 1 200 українських полонених

За дорученням Президента України секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров провів у Туреччині та Об’єднаних Арабських Еміратах консультації за посередництва партнерів щодо відновлення процесу обмінів і звільнення українців із російського полону.

"У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Идеться про звільнення 1 200 українців", - зазначено в дописі в суботу.

Найближчим часом мають відбутися технічні консультації для узгодження всіх процедурних і організаційних деталей процесу: "Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними", — зазначив Умєров.