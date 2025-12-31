Інтерфакс-Україна
14:32 31.12.2025

УЧХ працював на чотирьох локаціях після російської атаки БпЛА по Одесі

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) надавали допомогу постраждалим від нічної російської атаки БпЛА на чотирьох локаціях в Одесі.

"Волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області з перших годин працювали на місці атаки в Одесі. Команда відпрацювала на чотирьох локаціях, надали першу допомогу пораненій людині та долучилися до її евакуації", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у середу.

Волонтери також забезпечували постраждалих гарячими напоями та їжею, надавали першу допомогу й психологічну підтримку на місцях ліквідації наслідків атаки. Наразі волонтери продовжують супровід робіт у житловому масиві, який пошкоджено у результаті атаки.

Вранці середи УЧХ організував видачу гуманітарної допомоги, зокрема OSB-плити для тимчасового закриття пошкоджених вікон і фасадів.

Як повідомлялося, під час нічної масованої атаки ворожих БпЛА на Одесу постраждали 6 осіб, з яких 3 дитини.

 

Теги: #одещина #тчху #учх

