Майже 1,5 тис. карток благодійника УЧХ "Charity" видано у 2025 році

Майже 1,5 тисячі карток благодійника Українського Червоного Хреста (УЧХ) "Charity" видано у 2025 році.

“Упродовж 2025 року майже 1 500 українців стали власниками карток благодійника Українського Червоного Хреста "Charity", долучившись до системної підтримки гуманітарних програм через щоденні фінансові операції”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Картка "Charity" — це спільний проєкт Українського Червоного Хреста, Unex Bank та Mastercard, створений для того, щоб кожен українець міг підтримувати тих, хто цього найбільше потребує, без додаткових фінансових витрат. Щомісяця 0,5% кешбеку з кожної покупки, здійсненої карткою, автоматично перераховується на підтримку гуманітарних програм Українського Червоного Хреста.

Завдяки цій ініціативі щоденні витрати перетворюються на реальну допомогу людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Йдеться про підтримку постраждалих від війни, внутрішньо переміщених осіб, людей похилого віку та інших вразливих категорій населення.

Важливість картки "Charity" полягає у її системному впливі. Це не одноразова пожертва, а стабільний механізм допомоги, що працює щодня та дозволяє акумулювати ресурси для реагування на гуманітарні потреби по всій країні.