14:09 19.01.2026

"Епіцентр" відновив роботу безкоштовного коворкінгу "Незламний хаб" на Почайній в Києві

Компанія "Епіцентр" відновила роботу безкоштовного коворкінгу із зонами для роботи та відпочинку "Незламний хаб" у торговельному центрі біля ст. м. "Почайна" в Києві.

"Незламний хаб" – соціальний проєкт компанії "Епіцентр", розташований за адресою проспект С. Бандери, 11-А, уперше запрацював у 2022 році під час попередньої енергетичної кризи. Наразі, у зв’язку з тривалими блекаутами, компанія ухвалила рішення знову відкрити хаб для відвідувачів", – повідомила пресслужба компанії.

Згідно з повідомленням, хаб забезпечує близько 80 робочих місць з безкоштовним Wi-Fi, місцями для заряджання гаджетів, теплими зонами для роботи і відпочинку.

Крім того, у торговельних центрах мережі "Епіцентр" є власні генератори і працюють станції підзарядки гаджетів "Заряджайзери".

Група компаній "Епіцентр" – омніканальна екосистема, що об’єднує торговельні мережі "Епіцентр" і "Нова лінія", інтернет-магазин epicentrk.ua, агрохолдинг "Епіцентр-Агро", заводи з виробництва керамічної плитки Epicenter Ceramic Corporation, деревообробне підприємство ЦБМ "Осмолода", логістичні потужності. Станом на початок 2026 року мережа ритейлера об’єднує 72 ТЦ в Україні.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) і Тетяна Суржик (0,73%).

