15:32 19.01.2026

Жодна країна ЄС не здатна так швидко відновити тепло, як Київ - експерт

Жодна країна Європи не змогла б так ефективно відреагувати на наслідки рекордного обстрілу, який зазнав Київ в ніч на 9 січня, та настільки швидко відновити теплопостачання. Комунальні служби спрацювали злагоджено та ефективно, що дозволило врятувати систему в цілому. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Liga.Net.

"По-перше, була підготовка. І "Київтеплоенерго" до такого сценарію готувалося. Інструктували відповідальних по будинках, робили тренування, що робити.  І коли нам знищили найбільші джерела тепла, вони швидко злили воду, там, де його точно не буде. І почали підключати інші джерела, бо в Києві є 180 окремих котелень, розкиданих по місту. Одночасно відновлюючи те, що пошкоджено. Навіть відключали гарячу воду, знижували температуру теплоносія, щоб підключити якомога більше будинків до тих джерел, які працюють. Щоб в людей було хоча б не -5, а +10. І найголовніше – система опалення вціліла в цій ситуації. Чесно, я певен, що жодна країна Європи нічого такого зробити була б не здатна", - заявив Олександр Харченко.

Він зазначив, що київська влада, готуючись до обстрілів, встановила резервні генератори та забезпечила додатково 56 мегават, якби не це – ситуація була б набагато гіршою.

"Якщо насправді, Київ зробив більше, ніж вся країна разом. Отак чесно, моя особиста оцінка. Себто кількість закупленого газопоршневого обладнання, і встановленого. 56 мегават вони встановили. І якби не ці 56 мегават, і якби не резервні генератори, яких Київ мав більше, ніж будь хто, ситуація була би кратно гіршою. Київ б’ють найбільше, це об’єктивно. В Києві зконцентрована найбільша кількість ударів. А самі ТЕЦ, на жаль захистити фізично нереально", - заявив експерт.

Експерт наголосив, що не бачить такого сценарію, що Київ повністю залишиться без опалення.

"Чи можливо таке, що Київ повністю залишиться без опалення? Ні, я не бачу такого сценарію, в принципі. Щонайменше 60-70% Києва завжди будуть мати опалення, навіть після найгірших атак. Да, можливо будуть елементи, коли в окремих районах будуть знову зливати воду, потім знов набирати. Це можливі операції", - наголосив директор Центру досліджень енергетики.

 

