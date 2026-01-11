Інтерфакс-Україна
Події
11:46 11.01.2026

В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

1 хв читати
В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

В Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків, в інші подачу теплоносія відновили, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово.

"Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмував мер.

Теги: #київ #теплопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:15 10.01.2026
У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

17:59 10.01.2026
«Крізь морок. Світло пам’яті»: у Києві відкрили виставку цифрових свідчень воєнних злочинів РФ на Харківщині

«Крізь морок. Світло пам’яті»: у Києві відкрили виставку цифрових свідчень воєнних злочинів РФ на Харківщині

15:31 10.01.2026
Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

Відновлення теплопостачання в Києві та області планується до кінця доби, зі світлом ситуація складніша – прем'єр

14:50 10.01.2026
Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

Столичний метрополітен вимушено збільшує інтервал руху поїздів - КМДА

14:15 10.01.2026
Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

Медзаклади Києва готові до роботи в умовах масштабних знеструмлень– голова комісії Київради

11:40 10.01.2026
Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

Подача теплоносія відновлена у 4 тис з 6 тис київських багатоповерхівок, тепло у квартирах буде пізніше – віцепрем'єр

19:23 09.01.2026
Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

Зеленський: У Києві мають бути всі резервні схеми протидії спробам окупантів вимкнути місто

19:11 09.01.2026
Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

18:16 09.01.2026
Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

Обережно очікуємо часткового відновлення тепла в Києві протягом доби, у складніших ситуаціях буде трохи довше – Ковальчук

17:57 09.01.2026
Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

Наразі 5800 будинків у Києві без тепла із 6 тис., які були без нього на ранок – Ковальчук

ВАЖЛИВЕ

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

У Києві відновили електропостачання: повертаємось до планових відключень - Міненерго

ОСТАННЄ

В Україні в найближчі дві доби без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця

У центрі Харкова завершено аварійно-рятувальні роботи на місці вибухів 2 січня

РФ уперше застосувала ударний БпЛА "ґєрань-5" - ГУР

Свириденко: Нова система контрактів для військових покликана стати чинником у підвищенні мотивації особового складу

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

Аварійні графіки електроенергії застосовуються у Києві та трьох областях

УЧХ розгорнув мобільні теплопункти у Києві

Енергетики майже повністю відновили електропостачання споживачів Дніпропетровщини - Міненерго

Негода суттєво ускладнює роботи з відновлення пошкоджених електромереж - Київська ОВА

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА