В Києві без тепла залишається понад тисяча будинків – Кличко

В Києві без тепла залишається понад одна тисяча будинків, в інші подачу теплоносія відновили, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої, повернули всім мешканцям", - написав Кличко в телеграм-каналі.

Він нагадав, що внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були 6 тисяч багатоповерхівок.

Відновлювальні роботи тривають. Комунальники й енергетики працюють цілодобово.

"Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами", - резюмував мер.