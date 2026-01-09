Інтерфакс-Україна
Події
19:11 09.01.2026

Кличко: Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах

В Києві теплопостачання вже повернули мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах, повідомив мер Віталій Кличко.

"Опалення відновили мешканцям 1083 житлових будинків у Подільському, Оболонському та Дарницькому районах. Нагадаю, загалом після масованого обстрілу минулої ночі без тепла опинилися майже 6 тисяч багатоповерхівок", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю увечері.

За його словами, фахівці "Київтеплоенерго" працюють у режимі надзвичайної ситуації. Наразі працівники "Київтеплоенерго" спільно з управителями житлових будинків та іншими службами теплопостачальних компаній здійснюють налаштування внутрішньобудинкових систем опалення, щоб подати тепло безпосередньо до квартир.

Ліквідація наслідків обстрілів у столиці триває.

 

Теги: #київ #тепло

