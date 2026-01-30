Інтерфакс-Україна
Зеленський доручив прем'єрці вжити заходів по недопущенню нарахувань за відсутнє опалення для споживачів

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Юлії Свириденко підготувати рішення, яке забезпечить справедливі нарахування для споживачів, що були без опалення цими місяцями.

"Я доручив сьогодні уряду України – прем’єр-міністру – підготувати рішення, яке забезпечить справедливість для всіх людей, що були без опалення цими місяцями. Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків. Це не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. Без бюрократії це має запрацювати", - сказав він під час вечірнього телевізійного звернення.

 

