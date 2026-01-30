Інтерфакс-Україна
Події
19:25 30.01.2026

Командир бригади "Ахіллес" Федоренко відмовився від депутатського мандата

2 хв читати
Командир бригади "Ахіллес" Федоренко відмовився від депутатського мандата

Командир 429-ої окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що відмовляється від мандата народного депутата від фракції "Слуга народу", і планує залишатися на військовій службі.

"Зараз обставини склалися так, що народ України дав мені мандат довіри. Я можу зайти в стіни Верховної Ради і стати народним депутатом. І, звісно, друзі, я йду. Але йду писати відмову від владного мандата. Поясню, чому. Я щиро вважаю, що під час великої національної визвольної війни кожен, кому дозволяє здоров'я, забов'язаний зброю в руках захистити своє найдорожче. Свою родину, свій будинок, вулицю, селище, місто, країну, народ. Я щиро вважаю, що під час повномасштабної війни не може бути політики і політичних ігрищам", - заявив Федоренко у відео-повідомленні в Facebook.

Він зазначив, що лишається в "Ахіллесі" і не планує лишати бригаду.

"Ми всі воюємо за синьо-жовтий стяг, під синьо-жовтим стягом. І за те, що він майорів над кожним українським селищем та містом. (…) Продовжуємо бити ката окупанта зброєю в руках", - заявив Федоренко.

Як повідомлялося, 14 січня Верховна Рада призначила головою Фонду державного майна народного депутата Дмитра Наталуху (фракція "Слуга народу"). Також повідомлялося про смерть народного депутата із фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова.

У зв’язку з цим, Центральна виборча комісія визнала народним депутатом від партії "Слуга народу" №153 у виборчому списку Романа Кравця, однак він відмовився від посади. 30 січня обраним народним депутатом був визнаний № 156 у списку Сергій Карабута.

Наступними у виборчому списку йшли Тетяна Перепічай (№157) та Юрій Федоренко (№158), але в грудні 2025 року ЦВК виключила Перепічай зі списку політсили після того, як та подала відповідну заяву.

 

Теги: #федоренко #рада #мандат

