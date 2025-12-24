Інтерфакс-Україна
Економіка
12:22 24.12.2025

Обсяг імпорту газу в 2025р. складе 6 млрд куб. м – комерційний директор "Нафтогазу"

2 хв читати
Фото: https://www.facebook.com

Обсяг імпорту природного газу в 2025 році складе майже 6 млрд куб. м, повідомив комерційний директор Групи "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

"Враховуючи інтенсивність ударів по внутрішній інфраструктурі, без імпорту природного газу було б важко. Потягом 2025 году обсяги імпорту складуть майже 6 млрд куб. м, що дозволяє проходити опалювальний сезон. Перші два місяці проходимо максимально контрольовано і робимо все, щоб так було й далі", – сказав Федоренко під час пресконференції в "Укрінформ" у середу.

За його словами, "Нафтогаз" закрив більшість потреб у фінансах на імпорт газу і "готується до першого кварталу 2026 року і до середньостроковї перспективи, як ми будемо працювати".

"Основний акцент – на диверсифікацію джерел постачання, насамперед, на постачання американського LNG. За підсумками цього року буде 600 млн куб. м LNG із США, на перший квартал законтрактовано ще 300 млн куб. м", – зазначив Федоренко.

Він наголосив, що 2025 рік для групи був найважчим з точки зору інтенсивності ударів РФ по об’єктах і втрат.

"Було приблизно 24 комбіновані атаки за цей рік на об’єкти групи. Більше 2 тис. ракет і дронів атакували об’єкти, один з них за останні два дні атакувало 64 "шахеди", – описав ситуацію Федоренко.

Як він зазначив, група також робить фокус на підготовці резервного обладнання для відновлення.

Комерційний директор додав, що "Нафтогаз" також постійно підтримує роботу семи своїх ТЕЦ, які також "працюють під ударами ворога", і робить усе, щоб мінімізувати наслідки атак.

"Ми, зокрема, провели масштабні роботи по відновленню в Криворізькій ТЕЦ, і місто на рівні з усіма, на відміну від попередніх сезонів, планово і гарантовано зайшло в ОЗП", – підкреслив Федоренко.

