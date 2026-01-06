"Я хочу, щоб Україну було чути": відомий український звукорежисер Олександр Федоренко відзначає 30-річчя діяльності

З іменем талановитого звукорежисера Олександра Федоренка пов’язані три десятиліття новітньої історії української музики.

Киянин, з родини музикантів, Олександр фахову освіту отримував у безпосередніх учнів і носіїв української школи звукозапису.

Професія звукорежисера - унікальна і топових професіоналів у цій сфері – обмежене коло. Але Олександрові пощастило потрапити до нього.

У юності Федоренко починав з електромеханіка у цеху оперативних записів на легендарному київському Хрещатику, 26.

Він одразу потрапив у творчу атмосферу, опанував технічні особливості й прийоми ефірної роботи зі звуком, слухав виступи майстрів, спостерігав за роботою видатних фахівців.

Все це плюс профільна освіта дали змогу Олександру, зовсім молодому звукорежисеру, стати відомим і конкурентним.

У 1993 році розпочалася співпраця з відомою київською радіостанцією "Radio-ROKS Україна", головним звукорежисером якої Олександр був із 1993 до 1997 року.

Самостійну діяльність Олександр почав у 1995 році. Став співпрацювати зі студією звукозапису "Аудіо Україна", а пізніше – зі студією Київського державного вищого музичного училища імені Рейнгольда Глієра, разом із Михайлом Дідиком. У його доробку цього періоду – записи Іво Бобула, Дмитра Гнатюка, Віталія та Світлани Білоножків, Павла Дворського, Віктора Шпортька, Раїси Кириченко, Катерини Бужинської, Камалії, гурту "ManSound", ВІА "Кобза" та багатьох інших.

Вже у 2003 році Олександр Федоренко здобув вищу освіту в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв за спеціальністю "Режисер-постановник театру та масових свят".

А за рік він відкрив власну студію звукозапису "AF records" при Дитячій школі мистецтв № 5 імені Левка Ревуцького, у якій працював учителем естрадного відділу до 2022 року.

Студія "AF records" виконувала вокальні та хорові записи, вдавалася до саунд-дизайну і реклами, тож швидко увійшла у п’ятірку найкращих в Україні.

Олександр Федоренко був звукорежисером багатьох кіно- й телепроєктів, працював над фільмами.

Висока професійна репутація, якісна робота та відмінний смак зробили Олександра Федоренка дуже затребуваним звукорежисером.

"Я хочу, щоб Україну було чути"! Його запрошують на майстер-класи, творчі конкурси й фестивалі. Він входить до журі міжконтинентального радіофестивалю "Співай рідною", вступає до професійних творчих об’єднань – Асоціації діячів естрадного мистецтва України та Спілки звукорежисерів України, здобуває звання "Заслужений діяч естрадного мистецтва України".

Багато молодих виконавців, завдяки його порадам, навчилися працювати з мікрофоном і фонограмою та уникати сценічних помилок. Федоренко завжди підкреслює: звукорежисер має бути "непомітним співавтором" – реалізовувати ідею виконавця, не приховуючи живого дихання музики.

Ось відгуки про Олександра Федоренка відомих музикантів, виконавців.

Керівник гурту "Кобза", народний артист України Євген Коваленко: "На мою професійну думку, Олександр Федоренко – один із провідних звукорежисерів України та міжнародної сцени, і його широке визнання – цілком заслужене. Чи працює він над масштабними живими проєктами, чи над камерними студійними записами – він стабільно демонструє світовий рівень майстерності, цілісність, музичність і художню чутливість, які рідко зустрічаються навіть серед топових фахівців сьогодення".

Іво Бобул, легендарний український виконавець, композитор:

"Я не раз говорив про це публічно й повторюю: Олександр Федоренко – один із найкращих звукорежисерів України. Більше того, з його талантом і репутацією, сформованою десятиліттями роботи з найвідомішими музикантами країни, він би вирізнявся будь-де у світі. Його професіоналізм, майстерність і відданість напряму сприяли успіху моєї кар’єри протягом останніх двадцяти років. Без жодних сумнівів можу сказати, що його експертиза відповідає найвищим міжнародним стандартам".

Павло Дворський, славнозвісний автор і виконавець шлягерів:

"У Олександра Федоренка вражає його філософія чистого звуку. В епоху, коли індустрія часто зловживає обробками, він прагне зберегти природність звучання. Це складне завдання, яке потребує високої майстерності, особливо при роботі з вокалом із широким динамічним діапазоном. Замість надмірної компресії він контролює рівні вручну, дозволяючи артистові повністю розкрити емоційність виконання".

З 2009 року Олександр співпрацює із багатьма продюсерськими центрами, студіями звукозапису, радіостанціями в США, Іспанії, Португалії, Австрії, Італії. Серед них слід згадати американський лейбл "Sweet Rains Records" (підписано угоду з 2017 року).

У 2022 році він переїздить до США.

На радіо Davidzon Radio 620 AM (Нью-Йорк) створює і веде авторську програму "Український час – мелодії української душі", де звучать наші пісні та розповіді про них.

Олександр Федоренко відкрив студію звукозапису при Davidzon Radio.

Талановитий звукорежисер працює з американськими та українськими артистами, гастролює, бере участь у фестивалях і культурних подіях.

Культурний міст між Україною та США і світом, сучасністю й традицією.

"Я хочу, щоб Україну було чути!" - ці слова, сказані Олександром Федоренком пояснюють його мотивацію вже 30 років працювати на повну силу, поширювати музику глибоких сенсів і робити світ кращим.