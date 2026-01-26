Інтерфакс-Україна
13:16 26.01.2026

Top Employers Institute визнав Philip Morris одним із кращих роботодавців в Україні та світі

Philip Morris International (PMI) десятий рік поспіль отримала сертифікат одного з найкращих роботодавців за незалежною оцінкою Top Employers Institute, що є одним із найавторитетніших інститутів у галузі управління персоналом.

У 2026 році таку сертифікацію одержали лише 5 компаній в Україні, включаючи Philip Morris. Це означає, що компанія відповідає високим стандартам сучасного працевлаштування, охоплюючи всі ключові аспекти роботи з людьми: від HR-стратегії та безпечного робочого середовища до розвитку талантів, інклюзивності та добробуту.

"Отримання сертифіката Global Top Employers 2026 відображає зусилля PMI для створення зразкового робочого середовища, яке забезпечує стабільні результати компанії. Узгодженість між стратегією щодо персоналу та цілями організації, поєднана з постійним вдосконаленням, демонструє вплив їхніх трансформаційних практик. Ми пишаємося тим, що визнаємо PMI за їхній значний внесок у покращення ринку праці у світі", – прокоментував генеральний директор Top Employers Institute Адріан Селігман.

У 2026 році сертифікат Global Top Employers отримали 17 міжнародних організацій у світі. Разом з їхніми філіями в різних країнах було відзначено 2500 компаній у 131 країні.

Philip Morris в Україні отримала цю відзнаку всьоме. Інші філії PMI були визнані провідними роботодавцями в 32 країнах Європи, Близького Сходу, Африки та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Відзнака Top Employers Institute — це важливий результат для всієї нашої команди. Вона підтверджує, що ми послідовно впроваджуємо найкращі практики управління талантами та створюємо середовище, в якому люди почуваються захищено, можуть розвиватися та залишатися ефективними навіть в умовах високої невизначеності. Ми переконані, що в часи війни саме турбота про людей допомагає бізнесу розвиватися та залишатися стійким. Тому добробут працівників Philip Morris є і буде одним із наших ключових пріоритетів", — зазначає Лариса Наконечна, директорка напряму "Люди та культура" Philip Morris в Україні та Молдові.

Вона додала, що минулого року компанія запустила програму Quiet Workation, яка дає можливість тимчасово змінити місце перебування для співробітників із регіонів з підвищеною кількістю тривог та атак. У рамках програми кожен може попрацювати та відновитися з родиною в більш безпечних місцях, а компанія бере на себе витрати з оренди житла в межах визначеної суми. У 2025 році бюджет програми становив близько 6,5 млн грн, а у 2026 році компанія планує збільшити його до понад 26 млн грн.

"Коли йдеться про турботу про наших людей, ми завжди мислимо системно. Від початку повномасштабного вторгнення ми спрямували більш ніж 1 млрд грн на допомогу співробітникам і розробили цілу екосистему програм, які швидко адаптуються до поточних викликів. Від матеріальної підтримки та релокації до рішень, що допомагають пройти блекаути, – ми робимо все, щоб бути для наших людей опорою у важкий час. Один із прикладів: з 2023 року ми закупили 1500 зарядних станцій Bluetti на понад 14 млн грн", — прокоментувала Лариса Наконечна.

Довідка

Philip Morris International (PMI) — провідна міжнародна компанія, що розвиває свій продуктовий портфель з урахуванням довгострокової перспективи, включаючи товари, що не пов’язані з тютюном і нікотином. Наразі асортимент продукції компанії складається переважно із сигарет і бездимних виробів, зокрема систем нагрівання тютюну, нікотинових паучів та електронних сигарет.

Бездимні продукти компанії доступні для продажу на понад 100 ринках. Станом на 30 червня 2025 року, за оцінками PMI, цю продукцію споживає більш як 41 мільйон повнолітніх споживачів по всьому світу.

Бездимна продукція становить 41% від загального чистого доходу PMI за перші дев'ять місяців 2025 року.

З 2008 року PMI інвестувала понад 14 мільярдів доларів у розробку, наукове обґрунтування та комерціалізацію інноваційних бездимних продуктів для дорослих, які в іншому разі продовжували б курити, з метою повного припинення продажу сигарет.

Philip Morris в Україні є одним із найбільших інвесторів, платників податків і роботодавців. За 30 років роботи тут компанія інвестувала в економіку країни більш ніж $750 млн. У 2024 році компанія відкрила нову фабрику у Львівській області, в яку інвестувала $30 млн і створила 250 робочих місць.

З початку повномасштабного вторгнення компанія виділила понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти та більш як 1 млрд грн на підтримку своїх співробітників.

