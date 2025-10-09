Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
17:54 09.10.2025

BAT Україна увійшла до топ-10 кращих роботодавців країни за версією Індексу корпоративної рівності

3 хв читати

BAT Україна зайняла 6-те місце у рейтингу найкращих роботодавців країни за версією Індексу корпоративної рівності - національного дослідження, що реалізується громадською організацією "Точка опори ЮА" і показує, наскільки українські компанії готові будувати безпечне та інклюзивне середовище для своїх працівників і працівниць.

Команда Індексу оцінила кілька десятків українських компаній на предмет дотримання ними принципів інклюзії та різноманіття. Результати цьогорічного Індексу свідчать, що 95% опитаних компаній уже мають політики рівності, недискримінації та поваги до різноманіття в різних формах. Експерти високо відзначили зусилля BAT Україна у питаннях створення справедливого та інклюзивного робочого середовища.

“Потрапляння до рейтингу найкращих роботодавців країни є визнанням реального прогресу у впровадженні принципів рівності, інклюзії та різноманіття на робочому місці. Великі компанії можуть задавати стандарти людяності та поваги у бізнесі, і ми щиро сподіваємось, що цей приклад надихне інших роботодавців ставати більш відкритими, уважними та свідомими у своїй корпоративній політиці”, - Тетяна Касьян, виконавча директорка ГО "Точка опори ЮА".

Різноманітність та інклюзивність (Diversity & Inclusion, D&I) є однією з ключових цінностей BAT Україна. Керуючись цими принципами, компанія постійно впроваджує нові ініціативи та вдосконалює вже наявні практики, щоб робоче середовище було доступним, комфортним і підтримуючим для всіх.

"Бізнес має силу змінювати суспільство — і ми свідомо беремо на себе цю відповідальність," — зазначає HR-директорка BAT Україна Катерина Прокопенко. "Здобуття високої оцінки від Українського індексу корпоративної рівності та потрапляння до рейтингу кращих роботодавців країни підтверджують: у BAT Україна ми послідовно впроваджуємо принципи інклюзивності, рівності та поваги до кожного. Ми створюємо середовище, де кожен може бути собою — і де справді хочеться бути. Це визнання мотивує нас і надалі розвивати культуру безбар’єрності та ділитися досвідом з іншими українськими компаніями."

Компанія забезпечує безбар’єрний та інклюзивний досвід на всіх етапах — від подання заявки до адаптації на робочому місці. Кандидати та співробітники мають рівний доступ до робочих просторів, цифрових систем і комунікацій, що враховують різноманітні потреби. Для цього BAT Україна впроваджує низку практик та інклюзивних ініціатив.

Ці практики охоплюють:

Доступне робоче середовище: безбар’єрні офісні та виробничі приміщення, робочі місця та інструменти, адаптовані відповідно до стандартів доступності.

●   Інклюзивні політики та програми:  комплексна програма добробуту працівників. Умови, що враховують різні життєві обставини — зокрема, додаткові вихідні дні та виплати, можливість дистанційної роботи,  короткі п’ятниці та особливі формати роботи для працівників, які є батьками. Також доступні психологічні, юридичні та фінансові консультації для всіх працівників в необмеженій кількості.

●  Навчання та підвищення обізнаності: тренінги з інклюзії (зокрема щодо людей з інвалідністю), цифрової доступності та усвідомлення упереджень.

Інклюзивний рекрутмент та найм: цільовий найм людей з інвалідністю, безбар’єрний процес рекрутингу та адаптації, врахування доступності у комунікаціях бренду роботодавця.

Про BAT Україна

Перше підприємство з іноземними інвестиціями в тютюновій галузі України, яке було засноване в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики. BАТ Україна робить вагомий внесок у розвиток держави. За підсумками 2024 року BAT Україна перерахувала понад 38 млрд грн. податків та зборів до державного бюджету. BАТ Україна дотримується високих стандартів соціальної відповідальності. Наше бачення відповідальної тютюнової компанії, яке викладене в Принципах ведення бізнесу, полягає у взаємній вигоді, відповідальному контролю за продукцією та сумлінній корпоративній поведінці.

