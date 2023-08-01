Третина роботодавців позитивно оцінює вплив у колективі ветерана на внутрішню комунікацію - дослідження

Близько 30% українських роботодавців уважають, що присутність у робочому колективі ветерана може позитивно вплинути на внутрішню комунікацію, свідчить дослідження Українського ветеранського фонду.

Згідно з дослідженням, однією з характерних рис ветеранів російсько-української війни 10,07% опитаних роботодавців називають емоційну нестабільність.

Водночас, відповідаючи на запитання, які з рис найбільш характеризують ветеранів, 16,31% опитаних відповіли, що виражена громадянська позиція, 11,18% - дисципліна, 9,23% - прямолінійність, 8,76% - стресостійкість, 8,01% - відповідальність, 6,99% - працелюбність.

Також зазначено, що близько 30% опитаних роботодавців заявляють, що присутність у робочому колективі ветерана може позитивно вплинути на внутрішню комунікацію в колективі.

Дослідження провів Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів за підтримки компаній Lobby X та Work.ua. Дослідження проводили протягом двох місяців, із червня 2023 року. Кабінетна частина дослідження складалася з вивчення поточної ситуації та міжнародного досвіду. Емпірична частина дослідження складалася з глибинних інтерв'ю з роботодавцями (аудиторія 10 осіб), онлайн-опитувань роботодавців (аудиторія 475 респондентів) та анонімного онлайн-опитування ветеранів і військовослужбовців (аудиторія 794 респонденти).