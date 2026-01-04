Інтерфакс-Україна
Телеком
14:06 04.01.2026

Соцмережа Телеграм очолює рейтинг джерел новин та інформації для українців – дослідження Ipsos

Більшість українців (62%) назвали джерелом новин та інформації соціальну мережу Телеграм, свідчать результати дослідження, проведеного міжнародною дослідницькою компанією Ipsos 14-28 листопада 2025 року, результати якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, серед українців віком 18-24 роки назвали Телеграм як джерело новин та інформації 84%, серед 25-34-річних – 87%, серед 35-44-річних – 79%, серед 45-54-річних – 74%. Натомість серед 55-64-річних інформацію в Телеграм отримують вже 51% респондентів, а серед старших 65 років – лише 30%.

Усі інші джерела назвали менше половини опитаних.

На другому місці – телебачення, з нього отримують новини та інформацію 49% респондентів, при цьому більшість у двох старших вікових групах (54% 55-64-річних та 76% старших 65 років). Натомість лише 23% 18-24-річних отримують інформацію та новини з телебачення, серед 25-34-річних таких 32%, 36% серед 35-44-річних та 43% серед 45-54-річних.

На третьому місці – YouTube, з нього отримують новини та інформацію 46% опитаних, майже рівномірно у всіх вікових групах (від 41% старших 65 років до 53% 45-54-річних).

Слідом іде особисте спілкування, його назвали 38% опитаних, також відносно рівномірно у всіх вікових групах (від 33% старших 65 років до 45% 25-34-річних).

Соціальна мережа Facebook на п'ятому місці, її назвали 34% опитаних (від 26% старших 65 років до 43% 45-54-річних).

TikTok назвали як джерело новин та інформації 23% опитаних, при чому понад 30% молодших 35 років і лише 16-17% старших 54% років. Подібна ситуація з соцмережею Х, яку назвали джерелом новин та інформації 6% респондентів, але 13% молодших 25 років і лише 3% старших 65 років.

Натомість радіо назвали джерелом новин та інформації 18%, але лише 8% респондентів молодших 25 років і 25% старших 65 років. Подібна ситуація з пресою: вона лишається джерелом новин та інформації для 11% опитаних, але лише для 7% молодших 25 років і для 14% старших 65 років.

40% опитаних заявили, що довіряють особистому спілкуванню як джерелу отримання інформації про вірогідних кандидатів, якби їх проведення було оголошене в Україні, 38% - соцмережі Телеграм, 35% - платформі YouTube, 28% - телебаченню, 26% - соцмережі Facebook, 18% заявили про довіру до радіо, по 17% - до преси та соціальної мережі TikTok, 10% - до соцмережі Х, 57% - до інших джерел.

При цьому 29% опитаних телебаченню як джерелу інформації про кандидатів не довіряють, 26% не довіряють TikTok, 24% пресі, 22% радіо, 20% Facebook, 18% соцмережі Х. По 14% опитаних не довіряють особистому спілкуванню та соцмережі Телеграм, 13% не довіряють YouTube, 11% - іншим джерелам.

В ході дослідження було опитано 2000 респондентів від 18 років у всіх підконтрольних уряду регіонах України, зокрема, 1500 методом особистого інтерв'ю (CAPI) та 500 – за телефоном (RDD CATI). Під час збору даних квоти не застосовувалися, щоб зберегти ймовірнісний характер вибірки. Похибка вибірки не перевищує 2,2% при довірчій імовірності 95%.

Теги: #дослідження #соцмережі

