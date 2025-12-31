Інтерфакс-Україна
Події
09:55 31.12.2025

Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

2 хв читати
Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р
Фото: https://mon.gov.ua/Юрій Шепета

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці ще на два роки — до кінця 2027 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Рішення дає змогу зберегти безперервність і сталість українських полярних досліджень та стабільну присутність держави в одному з ключових регіонів глобальної науки. Програма охоплює роботу антарктичних експедицій, діяльність станції "Академік Вернадський" та використання науково-дослідного судна "Ноосфера", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що програма передбачає не лише проведення фундаментальних і прикладних досліджень, а й комплекс організаційно-технічних заходів: матеріально-технічне й логістичне забезпечення експедицій, модернізацію антарктичної інфраструктури, участь у міжнародних наукових ініціативах відповідно до рішень Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR).

У відомстві наголосили, що станція "Академік Вернадський" є одним із ключових пунктів довготривалих кліматичних, атмосферних і геомагнітних спостережень в Антарктиці, які є частиною міжнародних наукових масивів і використовуються для аналізу кліматичних змін, прогнозування погодних процесів та прикладних досліджень.

"Важливим складником програми є міжнародна співпраця. У поточному антарктичному сезоні судно "Ноосфера" працює в партнерстві з науковими командами США, Великої Британії, Польщі, Чехії, Мексики та Колумбії. Така взаємодія посилює роль України в міжнародній науковій спільноті та є ефективним інструментом наукової дипломатії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зараз на станції "!Академік Вернадський" працюють 13 учасників ювілейної 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), зокрема, четверо жінок — дві біологині, лікарка та кухарка. До складу цієї команди увійшло 8 новачків і 5 досвідчених полярників.

У липні Міносвіти повідомляє про початок відкритого конкурсу у 31-шу УАЕ, учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026–2027 роках.

Теги: #кабмін #дослідження #антарктика

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:45 31.12.2025
Кабмін продовжив спрощення ввезення товарів для оборони та енергосектору без фінгарантій

Кабмін продовжив спрощення ввезення товарів для оборони та енергосектору без фінгарантій

18:34 30.12.2025
Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

Кабмін затвердив надбавки у 50-100% викладачам усіх військових ліцеїв України

17:50 30.12.2025
Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

Кабмін затвердив оновлений склад правління АТ "Укрзалізниця" на чолі з Перцовським

17:41 30.12.2025
Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

Громадян, які прибувають до ТЦК під час мобілізації, годуватимуть як у ЗСУ за державний рахунок - Міноборони

21:08 29.12.2025
Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

Кабмін скасував призначення Бадахова заступником міністра юстиції

17:59 29.12.2025
Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

Обладміністрації мають терміново затвердити переліки об’єктів з пріоритетним енергопостачанням та погодити їх з Держенергонаглядом

17:41 29.12.2025
Уряд Італії схвалив допомогу Україні

Уряд Італії схвалив допомогу Україні

17:07 27.12.2025
Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

Кабмін зняв заборону на добровільні маркетингові послуги аптекам

22:13 26.12.2025
Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

Кабмін з січня планує 30% підвищення зарплат освітянам - Свириденко

21:33 26.12.2025
Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

Уряд дозволив продаж ліків на АЗС - МОЗ

ВАЖЛИВЕ

Захисники України в ніч на 31 грудня знищили або подавили 101 зі 127 засобів повітряного нападу росіян

Японія перерахувала близько 47,7 млн євро на відбудову України та погодила запуск нової фази Програми екстреного відновлення

Трамп вважає завданням номер один економічне відновлення України, щоб тут були робочі місця – Зеленський

Зеленський: Росія не хоче референдуму, і буде знаходити постійні причини, щоб не було припинення вогню

Зеленський повідомив, що визначився з керівником ОП, інформація буде пізніше

ОСТАННЄ

Довічне ув'язнення отримали двоє чоловіків, які шпигували для ворога за українськими військовими - СБУ

Внаслідок ворожої атаки на Одещині сталося займання причепу вантажного автомобіля "Нової пошти" зі 110 посилками

Порошенко передав "Блискавки" та інше обладнання бригадам ЗСУ

НАБУ: завершено слідство стосовно колишнього віцепрем’єр-міністра у справі про корупцію в Мінрегіоні

Окупанти атакували дроном цивільну автівку, двоє людей зазнали поранень – Запорізька ОВА

Мінветеранів про 2025р: 311 тис. заявок на ветеранський спорт, для майже 10 тис. дітей ветеранів гранти на освіту, автоматично УБД отримали 131,5 тис. осіб

РФ вчергове вдарила по енергооб’єктах "ДТЕК" в Одеській області

7-й корпус ДШВ: Покровськ - стоїть, Мирноград - стоїть, Гришине - стоїть, стоїмо ми - стоїть Україна

На горі Піп Іван температура повітря -17°С - ДСНС

У Київській області після ворожих атак відновлено теплопостачання в Обухівському районі, енергопостачання – у Вишгороді

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА