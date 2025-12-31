Кабмін продовжив державну програму антарктичних досліджень до кінця 2027р

Фото: https://mon.gov.ua/Юрій Шепета

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про продовження дії державної цільової науково-технічної програми досліджень в Антарктиці ще на два роки — до кінця 2027 року, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Рішення дає змогу зберегти безперервність і сталість українських полярних досліджень та стабільну присутність держави в одному з ключових регіонів глобальної науки. Програма охоплює роботу антарктичних експедицій, діяльність станції "Академік Вернадський" та використання науково-дослідного судна "Ноосфера", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що програма передбачає не лише проведення фундаментальних і прикладних досліджень, а й комплекс організаційно-технічних заходів: матеріально-технічне й логістичне забезпечення експедицій, модернізацію антарктичної інфраструктури, участь у міжнародних наукових ініціативах відповідно до рішень Наукового комітету з антарктичних досліджень (SCAR).

У відомстві наголосили, що станція "Академік Вернадський" є одним із ключових пунктів довготривалих кліматичних, атмосферних і геомагнітних спостережень в Антарктиці, які є частиною міжнародних наукових масивів і використовуються для аналізу кліматичних змін, прогнозування погодних процесів та прикладних досліджень.

"Важливим складником програми є міжнародна співпраця. У поточному антарктичному сезоні судно "Ноосфера" працює в партнерстві з науковими командами США, Великої Британії, Польщі, Чехії, Мексики та Колумбії. Така взаємодія посилює роль України в міжнародній науковій спільноті та є ефективним інструментом наукової дипломатії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, зараз на станції "!Академік Вернадський" працюють 13 учасників ювілейної 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), зокрема, четверо жінок — дві біологині, лікарка та кухарка. До складу цієї команди увійшло 8 новачків і 5 досвідчених полярників.

У липні Міносвіти повідомляє про початок відкритого конкурсу у 31-шу УАЕ, учасники якої працюватимуть на станції "Академік Вернадський" у 2026–2027 роках.