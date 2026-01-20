Зеленський: Якщо будуть готові документи, тоді я поїду в Давос, поки – є виклик в Україні

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі, якщо будуть готові документи для підписання або буде рішення щодо додаткової ППО.

"Якщо документи будуть готові, то буде у нас зустріч, і буде поїздка. Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустріч і рішення про додаткове ППО, безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби", - сказав Зеленський журналістам у вівторок.

За словами президента, з Давосу йдуть сигнали від команди, що документ про відновлення України майже закінчений.

Також Зеленський анонсував у вівторок увечері енергетичний селектор.

"Хочу перевірити, як виконано завдання щодо посилення опалення і енергетики в кількох наших областях. Тому поки що буду в Києві", - додав глава держави.

Він наголосив, що "завжди зустріч з Америкою повинні закінчуватися конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни".