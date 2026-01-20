Інтерфакс-Україна
14:21 20.01.2026

Міністр оборони України анонсував запуск "революційного проєкту" керування дронами Mission control

Незабаром в Україні буде запущено проєкт Mission control, в рамках якого кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, напрямок його польоту, місце тощо, повідомив міністр оборони Михайло Федоров, назвавши цей проєкт "революційним".

"Завдяки єБалам ми повністю розуміємо, що відбувається з дронами. Незабаром запустимо революційний проєкт Mission control: кожен екіпаж вноситиме в систему тип БпЛА, куди він летить, з якого місця тощо", - зазначив Федоров під час зустрічі з журналістами.

За його словами, це дасть змогу ще краще розуміти ситуацію на лінії бойового зіткнення (ЛБЗ) та щодо ефективності застосування дронів.

"Завдяки Mission control ми закриємо весь цикл по дронах: закупівля, поставки, а потім використання на полі бою. За єБалами ми наразі бачимо лише звіти про виконання завдань, тоді як нам важливо мати повну картину — із результатами та накопиченим досвідом", - пояснив міністр.

Федоров також зазначив, що над функціоналом Mission control його команда працювала два роки. Наступний крок, як зазначив міністр — запуск Mission control для артилерії.

"Дуже важливо, що ми почали все системно рахувати. Незабаром матимемо повну інформацію по екіпажах дронів: керівників, їхні щомісячні рейтинги, статистику всього корпусу. Нам потрібно бачити всю картину, щоб спростити й пришвидшити ухвалення управлінських рішень. У нас є департамент математики війни, створений ще у Brave1", - розповів Федоров.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня. За день до того народні депутати звільнили його з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.

